CDMX: Cae el Pitufo, vendía lotes de bosque por 2.3 millones

“El futuro de la CDMX significa defender su espacio ecológico. Esta lucha no se detiene”, proclama la Jefa Clara. Pitufo al bote

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. Juan “N”, conocido como ‘El Pitufo’, ha sido detenido. Se le acusa de ser líder de un grupo criminal dedicado a la venta ilegal de terrenos.

Y es que no se trata de cualquier terreno. Vendían suelo de conservación. Así, en zonas protegidas del sur de la ciudad: Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán.

Pitufo

Agentes de la #PDI aprehendieron en calles de @Alcaldia_Coy a un hombre identificado como Juan “N”, alias “El Pitufo”, por su posible participación en delitos de fraude y daño ambiental, relacionados con la venta ilícita de terrenos en área de conservación. pic.twitter.com/p42mqeKzUn — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) September 1, 2025

Asimismo, el arresto de el Pitufo es un golpe directo a la red de corrupción que lucra con el patrimonio natural de la capital. Fue aprehendido cerca de una de sus bases de operación.

Sus víctimas pagaron cerca de 2.3 millones de pesos por lotes que nunca debieron venderse. Terrenos que en realidad son bosques.

Un juez lo vinculó a proceso.

El caso de ‘El Pitufo’ es una pieza más en la estrategia del Gabinete de Suelo Verde.

Esta iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene una misión clara: defender las áreas verdes de la Ciudad de México.

El 59% del territorio capitalino es suelo de conservación. Un pulmón vital.

Brugada fue contundente: «No vamos a permitir crecimiento de la mancha urbana en las zonas ecológicas… cero crecimiento en la zona verde de la ciudad».

Zonas verdes CDMX

Asimismo, las fuerzas del Gabinete de Suelo Verde de la Ciudad de México llevaron a cabo una acción de resguardo crucial para la justicia ambiental.

El pasado 14 de agosto de 2025, un operativo en el paraje La Pedrera, en San Miguel Topilejo, Tlalpan, logró asegurar 9.5 hectáreas de bosque vital.

De este total, 2.64 hectáreas habían sido invadidas por víctimas de la venta ilícita de terrenos en zonas de conservación.

La Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, subraya el compromiso de las autoridades con estos esfuerzos.

Además, se han ejecutado 28 operativos en seis alcaldías: Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras.

Esto, con la participación de más de 10 mil dedicados servidores públicos, estas acciones se han llevado a cabo sin incidentes, demostrando un firme compromiso con la protección del patrimonio natural de la ciudad.

Esta lucha no es solo de palabras. La estrategia combina tecnología y acción directa. Se usa vigilancia satelital. Operativos coordinados.

Ya se han recuperado 2 millones de metros cuadrados de suelo de conservación. Un logro de la administración.

Y se ha lanzado una campaña informativa: «¡No te dejes engañar! El suelo de conservación no está a la venta”.

Además es posible denunciar de manera directa invasiones o fraudes a través de los números telefónicos 55 2472 4661 y WhatsApp 55 3461 7879.

Futuro capital

Ese hilo es la supervivencia de su entorno natural. Es el 70% de los acuíferos que se recargan en el suelo de conservación.

Es la biodiversidad única, el 11% de la nacional. Para la Jefa de Gobierno, esta batalla es existencial.

«El futuro de la Ciudad de México significa defender su espacio ecológico. Esta lucha no se detiene», sentenció.

La detención de ‘El Pitufo’ muestra el compromiso del gobierno. La recuperación de millones de metros cuadrados de bosque demuestra que la acción es posible.

La defensa de la naturaleza es un acto de justicia social. Es proteger el patrimonio de todos… defender el aire que respiramos…una batalla que no podemos perder, dice Brugada.

Investigaciones

Por otra parte, en la conferencia de prensa de Brugada se puntualizó que a la fecha, se han abierto 28 carpetas de investigación, con cuatro personas detenidas por fraude.

También se aseguraron 128 m³ de madera en rollo, 635 m³ de escuadrilla y 106 m³ de tierra de monte.

Además de la instalación de 108 filtros carreteros, con 36 vehículos incautados y nueve detenidos.

Clara Brugada subrayó que las 88 mil hectáreas de suelo de conservación son el principal regulador climático de la CDMX.

Ello para garantizar la recarga del 70 % de los acuíferos y concentrar una biodiversidad única: el 2 % del total mundial y 11 % del nacional.

E incluso, por otra parte, este territorio se resguardan 27 áreas naturales protegidas, 26 reservas comunitarias, 12 ríos vivos, 34 humedales y tres lagos, que cada año capturan miles de toneladas de dióxido de carbono.

Para Brugada, el futuro de la capital depende de la defensa de áreas verdes: “El futuro de la Ciudad de México significa defender su espacio ecológico. Esta lucha no se detiene”, señala.