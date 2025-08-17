Residente en el Zócalo: Fecha, artistas y datos de lo que se presentará en la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció en redes sociales la noticia del concierto de Residente en la CDMX

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2025.- René Pérez Joglar, conocido mundialmente como Residente, llevará su potente propuesta lírica al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de septiembre, en un concierto gratuito organizado por el gobierno de la capital.

La vía oficial, clarísima: señalado el show iniciará a las ocho de la noche. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, difundió el anuncio mediante redes sociales el reciente sábado dieciséis de agosto.

Abrirá el concierto el colectivo hip-hop femenino Mujer en Cypher, con Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, que destacan por su fuerza expresiva y mensajes sobre diversidad y resistencia.

Residente ha sido protagonista en el Zócalo anteriormente: en diciembre de 2019 llenó la plaza con más de ciento veinte mil personas durante el Radical Mestizo Festival, interpretando clásicos de Calle 13 y temas de su etapa solista.

Por su parte, como integrante de Calle 13, ha girado ampliamente y en Ciudad de México se presentó por última vez en octubre de 2024 en el Palacio de los Deportes, según registros de giras recientes.

Residente: Un concierto de importancia para los tiempos que se viven

René se caracteriza por abordar causas humanitarias y políticas tanto en sus letras como en actos públicos, y su regreso al Zócalo emerge como una expresión artística cargada de significado social, resonando con su trayectoria de protesta.

A lo anterior se suma que, durante su trayectoria, Calle 13 realizó extensas giras como la “Entren Los Que Quieran Tour” (2011–2012), con decenas de conciertos en Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Este retorno al Zócalo representa un momento emblemático en su carrera, en el que convergen su historia como voz crítica, su vínculo con el público capitalino y su compromiso con causas sociales expresado desde sus inicios con Calle 13.