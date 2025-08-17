Claudia Sheinbaum destaca reducción histórica de pobreza en México desde Ecatepec

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta reducción se debe principalmente al cambio de orden en el país, el cual impulsa el lema: primero los pobres

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2025.- Durante un acto oficial en Ecatepec, Estado de México, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la pobreza alcanzó su nivel más bajo en cuatro décadas, según cifras recientes del INEGI.

En la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 93 “Cerro Gordo”, la presidenta subrayó que entre 2018 y 2024, más de 13 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza.

Sheinbaum señaló que este avance responde al cambio en el modelo de desarrollo implementado durante la llamada cuarta transformación, donde el bienestar social y económico se priorizó frente a políticas neoliberales anteriores.

Uno de los factores decisivos, destacó, fue el incremento histórico del salario mínimo, que logró duplicar su valor en seis años sin provocar inflación y elevó notablemente los ingresos laborales.

Además, resaltó el fortalecimiento de los programas sociales universales, como pensiones para adultos mayores, becas educativas, apoyos para personas con discapacidad y estímulos al campo, garantizando acceso directo a derechos básicos para millones.

La presidenta también mencionó la inversión pública en infraestructura estratégica, con proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico, generando empleos formales y atrayendo inversión extranjera sin precedentes.

En su discurso, Sheinbaum comparó este modelo con el aplicado entre 1982 y 2018, cuando predominaban privatizaciones en salud, educación y seguridad social, reduciendo la capacidad del Estado para garantizar derechos.

Subrayó que, a diferencia del IMSS, que resistió intentos de privatización, el ISSSTE sufrió la subrogación de múltiples servicios, lo cual dificultó su recuperación en materia de atención y calidad hospitalaria.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que el compromiso de su gobierno es consolidar un Estado que priorice los derechos y la justicia social, dejando atrás el paradigma de que lo privado siempre era mejor.