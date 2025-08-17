Líderes europeos se unirán a Volodymir Zelensky en reunión con Donald Trump en Washington

Tras la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, toca el turno del dialogo con el presidenta de Ucrania.

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2025.- Mandatarios europeos y la OTAN confirmaron este domingo que acompañarán a Volodymir Zelensky en Washington, donde se reunirá con Donald Trump para negociar posibles garantías de seguridad y un eventual acuerdo sobre Ucrania.

La presencia de Francia, Reino Unido y Alemania junto al líder ucraniano responde a su exclusión de la cumbre entre Trump y Vladimir Putin. Zelensky busca respaldo para enfrentar las complejas conversaciones en la Casa Blanca.

A causa de esto, el general francés retirado Dominique Trinquand señaló que los europeos temen una repetición del acalorado encuentro de febrero entre Trump y Zelensky. Por ello, muestran unidad intentando equilibrar la negociación con Washington.

Durante una conferencia en Bruselas, Ursula von der Leyen aseguró que la Unión Europea agradece la disposición de Trump para analizar garantías de seguridad comparables al Artículo 5, un punto clave para Ucrania.

Von der Leyen apareció acompañada por Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quienes confirmaron que participarán directamente en la reunión convocada para este lunes.

Donald Trump busca acuerdo con Ucrania

Sin embargo, la presencia conjunta busca calmar inquietudes tanto en Kiev como en otras capitales europeas, donde existe temor de que Ucrania sea presionada a aceptar un acuerdo de paz desfavorable impulsado por Trump.

Neil Melvin, del Instituto Real de Servicios Unidos en Londres, destacó que los europeos intentan influir en una agenda cambiante. Las discusiones actuales giran sobre el futuro de Ucrania respecto a la OTAN.

Según Melvin, tras la reciente cumbre de Alaska, la posibilidad de un alto el fuego se percibe lejana. El debate gira más hacia impedir la integración de Ucrania en la Unión Europea.

El viaje a Washington es visto como un intento decisivo de los europeos por garantizar que Zelensky no enfrente en soledad las presiones diplomáticas de Trump y Vladimir Putin.