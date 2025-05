Revisión a concesiones de agua, se acabaron los privilegios: Sheinbaum

Empresarios y políticos del pasado apoderados de lagunas, pozos, presas. Se recuperarán conforme a derecho. Agua para todos: Sheinbaum

Regeneración, 30 de abril de 2025. La presidenta Sheinbaum señaló que se revisan las concesiones de agua en todo el país para su mejor aprovechamiento.

En dicho proceso han salido a relucir políticos y empresarios del pasado con concesiones de agua ilegales.

Sheinbaum

Cabe destacar que la pregunta de la prensa durante las Mañaneras del Pueblo porque – dijo un periodista- desde los ‘80, Vicente Fox en Guanajuato junto con su familia se apoderaron aproximadamente de 19 concesiones.

Esto es, entre familiares como sobrinos, primos, hermanos, incluso hasta cuñados. Hasta la fecha tiene esas concesiones que son ilegales.

De hecho, a la familia Fox se le llama en Guanajuato “los reyes del agua”. Y la mayoría de las concesiones, una o dos que se renovaron en 2021, se van a renovar otras en 2027.

A lo que Efraín Morales de la Comisión Nacional del Agua dijo que se están «realizando una revisión minuciosa, una a una de todas las concesiones del país».

El objetivo fundamental en todos los casos es, «por un lado, regularizar las concesiones en cuanto a datos, pero, sobre todo, ordenar».

#Nacional



La presidenta @Claudiashein informó que se revisan todas las concesiones de agua ante la detección de permisos ilegales en zonas con escasez de agua que benefician a políticos y empresarioshttps://t.co/kJnh3tx6r4 — SPR Informa (@SPRInforma) April 30, 2025

Entonces, aquellas concesiones que «estén siendo utilizadas o que fueron otorgadas de una manera ilegal vamos a tomar las acciones necesarias para que se puedan ordenar».

Presidenta

«Pero se está revisando todo. Hemos encontrado —ya va a ir saliendo poco a poco—, en lugares de la mayor escasez de agua, políticos del pasado que tienen lagunas».

«…; empresarios de muy alto nivel que sin permiso tienen en sus espacios particulares lagunas, lagos, pozos, presas, ¡presas!…», asentó por su parte Claudia Sheinbaum.

Al tiempo que precisó que no de momento no puede revelar los nombres porque se está en procedimiento administrativo.

Aseguró que dichas concesiones se van a recuperar en el marco de la ley.

Y eso es gracias a un ejercicio que se ha estado haciendo de revisión de las concesiones, dijo.

«Ustedes saben que la concesión de agua para riego no paga derechos y, sin embargo, hay concesiones de agua para riego que hoy son grandes desarrollos habitacionales que no pagan derechos».

Esto, porque están marcados como “riego agrícola” y que fueron transferidos por el proceso de privatización que se dio en el periodo de Salinas.

Niñas y niños son el presente de nuestro bello país. ¡Feliz día! https://t.co/ImgfvmTI70 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2025

Es decir, los tiempos, donde el agua dejó de ser un derecho y un bien nacional, y se convirtió en una mercancía.

Revisión

Todo eso lo estamos revisando y ya estamos haciendo varios procedimientos.

«…, porque no puede ser que la gente no tenga agua en un municipio y que una persona para su beneficio personal en un gran espacio tenga toda el agua. Entonces, todo se está revisando».

Seguidamente, asentó, contra acusaciones de autoritarismo que los procedimientos, son conforme a la ley:

«Todo en el marco de la ley, porque ahora está de moda acusar de “autoritarismo”. Pero lo que sí es que se acabaron los privilegios del pasado».

Por otra parte, la presidenta hizo un reconocimiento expreso a concesionarios legales de agua que, aún cuando tienen todo en orden han regresado sus concesiones no utilizadas.

«Entonces, muchos de manera voluntaria han dicho: “A ver, no, yo te los regreso, que regresen a la nación y que en todo caso se utilicen para lo que se requiera”».

«Porque a veces municipios pedían autorización para uso de un río y resulta que no se podía usar porque estaba concesionado para un privado».

Avance Sheinbaum

#EnLaMañanera | “Se está revisando todo”: La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se han detectado irregularidades en concesiones de agua que tienen políticos y empresarios; se corregirán “todo en el marco de la ley, se acabaron los privilegios” pic.twitter.com/keOlNpBBjR — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) April 30, 2025

Entonces, hay que decirlo, hay muchos que están regresando el agua que tienen concesionada que no están usando.

«… muchos que tienen distritos de riego aprovechando también para hacer su propia inversión y hacer uso eficiente e incluso disminuir, o si quieren ampliar con la misma cantidad de agua…».

Sin embargo la presidenta recordó que en torno al agua hay muchos intereses, y que por ellos han ocurrido incluso, incendios.

Y es que relatando sus descubrimientos, Sheinbaum recordó que cuando entró el Presidente López Obrador, se quemó un piso completo de la Conagua.

Esto es, «donde estaban todos los expedientes “de concesiones”, ahí en San Ángel; o sea, son muchos intereses».

Finalmente, la presidenta de México, sentenció: «No puede haber esta concentración de agua, que es vital para la gente».

Un adorable pato disfrutando del agua pic.twitter.com/gWG5xD1S3o — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) April 26, 2025