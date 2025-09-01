Rodada de Sandra Cuevas: Un atropellado, y 113 motos al corralón

Motociclistas sin casco, automotores sin placas o documentos de propiedad. Más de cien motos y 5 raizers al corralón. No hubo muertos dice alegre Sandra Cuevas

Regeneración, 1 de septiembre de 2025. Desastre de rodada convocada por Sandra Cuevas, asistentes sin casco, motos sin placas. Escapista atropella a ciudadano quien tuvo que ser hospitalizado.

Como se sabe la exdelegada de Cuauhtémoc convocó a una rodad en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

🚨 TERMINA CON UN HERIDO GRAVE la Rodada de la Prianista Sandra Cuevas y con más de 100 motos en el corralón porque sus simpatizantes iban borrachos y con la documentación incompleta.



Así empezó Así terminó pic.twitter.com/kWK9XvwbrK — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 1, 2025

La derechista y exaltada opositora de derechas publicó que todo bien y subraya que lo mejor es que no hubo muertos.

«¡Gran rodada! Previamente nos coordinamos con el secretario de gobierno».

«Todo salió bien gracias a Dios. Registramos 2 caídas, 35 motos retenidas ilegalmente, lo mejor, ¡sin muertos! Gracias por sumarse. ¡Nada que no hayamos vivido!»

CDMX

Sin embargo, debido al reporte de una rodada que se convocó a través de redes sociales para reunirse en las inmediaciones del Monumento a la Revolución para el evento Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad.

«Durante los puntos de revisión se detectó que varios de los tripulantes no portaban el casco de protección obligatorio».

Además, algunos otros no tenían placa de circulación y otros más no contaban con los documentos requeridos para acreditar la legal propiedad de las motocicletas.

Sandra Cuevas organiza rodada junto con el lider de la choquiza de Ecatepec pic.twitter.com/VUMOKiTLgt — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 31, 2025

Y tampoco, las licencias y tarjetas de circulación necesarias.

Resultado del operativo, 113 motocicletas fueron y cinco vehículos raizer fueron trasladados a diferentes depósitos vehiculares.

Por otra parte se indica que una persona fue detenida debido a que trató de evitar el punto de revisión y atropelló a una persona que requirió ser trasladada a un hospital.

Dice

La Secretaría de Seguridad Ciudadana «reitera su compromiso de realizar acciones de vialidad y seguridad, durante las diferentes rodadas que se lleven a cabo en la Ciudad de México».

Esto, para salvaguardar la integridad física de los participantes, de los habitantes y todas las personas usuarias de la vía pública.