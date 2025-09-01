Rodada de Sandra Cuevas: Un atropellado, y 113 motos al corralón

Motociclistas sin casco, automotores sin placas o documentos de propiedad. Más de cien motos y 5 raizers al corralón. No hubo muertos dice alegre Sandra Cuevas
Regeneración, 1 de septiembre de 2025. Desastre de rodada convocada por Sandra Cuevas, asistentes sin casco, motos sin placas. Escapista atropella a ciudadano quien tuvo que ser hospitalizado.
Como se sabe la exdelegada de Cuauhtémoc convocó a una rodad en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.
La derechista y exaltada opositora de derechas publicó que todo bien y subraya que lo mejor es que no hubo muertos.
«¡Gran rodada! Previamente nos coordinamos con el secretario de gobierno».
«Todo salió bien gracias a Dios. Registramos 2 caídas, 35 motos retenidas ilegalmente, lo mejor, ¡sin muertos! Gracias por sumarse. ¡Nada que no hayamos vivido!»
CDMX
Sin embargo, debido al reporte de una rodada que se convocó a través de redes sociales para reunirse en las inmediaciones del Monumento a la Revolución para el evento Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad.
«Durante los puntos de revisión se detectó que varios de los tripulantes no portaban el casco de protección obligatorio».
Además, algunos otros no tenían placa de circulación y otros más no contaban con los documentos requeridos para acreditar la legal propiedad de las motocicletas.
Y tampoco, las licencias y tarjetas de circulación necesarias.
Resultado del operativo, 113 motocicletas fueron y cinco vehículos raizer fueron trasladados a diferentes depósitos vehiculares.
Por otra parte se indica que una persona fue detenida debido a que trató de evitar el punto de revisión y atropelló a una persona que requirió ser trasladada a un hospital.
Dice
La Secretaría de Seguridad Ciudadana «reitera su compromiso de realizar acciones de vialidad y seguridad, durante las diferentes rodadas que se lleven a cabo en la Ciudad de México».
Esto, para salvaguardar la integridad física de los participantes, de los habitantes y todas las personas usuarias de la vía pública.