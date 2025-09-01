Brugada regulará desalojos de inmuebles, esto se sabe

Respetando el cumplimiento de la Ley se evitarán golpeadores y violencia. Evitar abusos. Apoyo a familias. Mesas de diálogo: Brugada
Regeneración, 1 de septiembre de 2025. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un protocolo especial y reformas legislativas para evitar desalojos violentos.
Las medidas contemplan prohibir el uso de “cargadores” como golpeadores así como promover mesas de conciliación previas.
También, notificar al Poder Judicial y a la Secretaría de Gobierno antes de ejecutar desalojos, considerar el desalojo como última opción.
Y por último, garantizar la presencia de la CDHCM y del Gobierno capitalino en cada operativo.
Desalojos recientes en Roma Norte y Centro Histórico
El anuncio se da luego de que más de 40 familias fueron desalojadas en la Roma Norte y en el Centro, en medio de denuncias por violencia, robos y falta de notificaciones.
“No vamos a dejar a nadie solo”: Clara Brugada.
Brugada reconoció que algunos desalojos han presentado abusos y aseguró que su administración intervendrá de inmediato, sin esperar la aprobación de reformas.
“La Secretaría de Gobierno analizará cada caso y acompañará a las personas afectadas. Lo importante es que no vamos a dejar a nadie solo”, afirmó.
Apoyos a familias desalojadas
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que 16 familias desalojadas en República de Cuba y 26 en Roma Norte reciben un apoyo de renta de 4 mil pesos mensuales durante seis meses.
Además de hospedaje temporal en hoteles.
La mandataria adelantó que se garantizará que ninguna familia quede en la calle, siempre que se hayan agotado los procesos legales y las alternativas de diálogo.
También se protegerán las pertenencias de los afectados, un problema frecuente durante los desalojos.
Vivienda social como alternativa
El Instituto de Vivienda de la CDMX analiza comprar inmuebles desalojados para rehabilitarlos y destinarlos a vivienda social, en beneficio de familias afectadas.