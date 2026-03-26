948 drones contra Ucrania en nueva ofensiva rusa

Zelenski señala que Ucrania enfrenta una falta de misiles mientras Estados Unidos se concentra en su conflicto con Irán

Regeneración, 25 de marzo 2026– Rusia ejecutó uno de los ataques aéreos más significativos desde el inicio de su conflicto en Ucrania, disparando 948 drones en un lapso de 24 horas mientras movía tropas y materiales hacia el frente, lo que parecía marcar el comienzo de una nueva campaña.

Ataques

Los ataques durante el día del martes resultaron en la muerte de dos personas en la ciudad de Ivano-Frankivsk, en el oeste del país, y una más en la región de Vinnytsia.

En Lviv, un clip compartido en línea mostraba un dron estrellándose contra un edificio antiguo al lado de una iglesia en la zona histórica.

El gobernador de Lviv, Maksym Kozytskyi, mencionó que parte del lugar, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sufrió daños.

“Rusia está atacando el corazón de una ciudad llena de gente a la luz del día”, publicó la primera ministra Yulia Svyrydenko en X.

Bombardeo

Los ataques siguieron a un bombardeo nocturno en 11 regiones que dejó cinco fallecidos.

Dos de las víctimas eran de la región de Poltava y una de cada una de las regiones de

Zaporiyia, Jersón y Járkov.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo un nuevo llamado a sus aliados para que envíen municiones de defensa aérea a Kiev.

Advirtió que Kiev enfrentará una escasez de misiles mientras Estados Unidos esté enfocado en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Apoyo

“Es esencial seguir brindando apoyo a Ucrania. Todos los acuerdos sobre defensa aérea deben ejecutarse a tiempo”, afirmó en X.

“La prioridad más grande es establecer garantías de seguridad que nos acerquen al final del conflicto”, escribió Zelenskyy en X.

Agregó que la “situación geopolítica se ha vuelto más compleja” debido a la guerra con Irán.

Los combates persistían en el este ucraniano, y el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) reportó que Rusia envió más equipo pesado y tropas al frente.

Combates

El general Oleksandr Syrskii declaró que las fuerzas rusas intentaron romper simultáneamente las líneas defensivas en varias áreas clave.

“Se produjeron combates intensos a lo largo de toda la línea de contacto”, indicó Syrskii el lunes en Telegram.

Reportó que Rusia lanzó 619 ataques en cuatro días y que Ucrania había enviado refuerzos para hacer frente a las agresiones.

El ISW, con sede en Washington, afirmó que el informe de Syrskii respaldaba su análisis de que la nueva ofensiva rusa está en acción.

Guerra de desgaste

Rusia, que controla alrededor del 20 por ciento de Ucrania, ha ampliado su guerra de desgaste cada primavera.

Sin embargo, no ha logrado penetrar en las ciudades y solo ha conseguido progresos lentos en las áreas rurales.