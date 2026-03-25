Mundial 2026: Agenda Cultural, Museos y Exposiciones en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anuncia exposiciones en 17 museos y actividades artísticas únicas en la CDMX para el Mundial

Regeneración, 25 de marzo de 2026.– La Ciudad de México prepara una oferta artística sin precedentes para recibir a los visitantes del próximo torneo mundialista. Diecisiete museos albergarán actividades especiales que fusionan el deporte con la inmensa riqueza histórica de la capital mexicana.

La Jefa de Gobierno anunció que la metrópoli se convertirá en un gran escenario artístico vivo. El objetivo es ofrecer una experiencia urbana única a todos los habitantes y turistas durante la celebración.

Clara Brugada Molina destacó que el futbol se encontrará con la historia y el arte en cada rincón capitalino. “Estamos convirtiendo a la Ciudad de México en un gran escenario artístico y cultural”, afirmó la mandataria.

La infraestructura local estará al servicio de esta celebración internacional para lograr un impacto social profundo. La capital se prepara así para mostrar su identidad inmensa, diversa, monumental, irrepetible e imparable.

Museos y exposiciones emblemáticas en la capital

El Museo Dolores Olmedo reabrirá sus puertas en Xochimilco para presentar una magna exposición de Frida Kahlo. Por su parte, el Museo Yancuic en Iztapalapa exhibirá el Álbum Épico con memorabilia futbolística de gran valor.

El Mundial llegará a una ciudad con calles convertidas en galerías y plazas llenas de historia. Estas muestras harán un recorrido por la memoria de la ciudadanía y las estrellas deportivas.

Brugada aseguró que cada visitante encontrará una ciudad en transformación, viva y desbordada de arte en sus calles. “Vamos a convertir a la ciudad en un gran museo vivo”, indicó la titular desde el Ayuntamiento.

La agenda incluye exposiciones fotográficas en el Aeropuerto Internacional y otros espacios públicos muy emblemáticos. Se busca que la capital sea una ventana al mundo con mucho pasado y futuro.

Innovación artística y memoria del balompié

La Secretaría de Cultura presentará la muestra La Diosa Redonda para reflexionar sobre la industria del vestido actual. En el Metro Zapata se exhibirán pelotas de hule con más de 3 mil años de antigüedad.

El Túnel del Tiempo en el Metro Zócalo narrará la evolución urbana mediante justas deportivas. La exposición fotográfica La Ciudad de los Tres Mundiales detallará la vida cotidiana histórica.

Ana Francis López-Bayghen detalló que estas exposiciones permitirán una serie de reflexiones sobre la multidiversidad de nuestra capital. “Nace una Pelota conduce al espectador desde el paisaje ritual primigenio hasta los retos contemporáneos”, explicó la funcionaria.

Estas muestras buscan conectar el pasado prehispánico con la pasión moderna que desata el balompié. El arte jugará un papel fundamental durante todo el periodo del campeonato mundial.

Experiencias multisensoriales para el turismo mundial

Un corredor cultural integrado por 19 exposiciones espera recibir a más de 3 millones de visitantes internacionales. Se instalarán figuras monumentales llamadas Gigantes del Futbol, creadas por maestros cartoneros de Iztapalapa.

Destaca también un pabellón multisensorial que revelará la riqueza gastronómica y cultural de nuestro país. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social funcionará como un archivo vivo fascinante.

Alejandra Frausto Guerrero enfatizó que la Ciudad de México es la capital mundial del turismo cultural por excelencia. “No hay una sede del mundial que tenga la oferta cultural que tiene la Ciudad de México”, expresó.

La campaña La Pelota Vuelve a Casa permitirá conocer espacios históricos donde vivieron grandes leyendas. Los ciudadanos podrán consultar toda la programación de actividades a través del Chatbot Xoli.