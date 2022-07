Sandra Ávila ‘La Reina del Pacífico’ abrió su cuenta de TikTok

Mediante la cuneta @sandraavilaoficial, La reina del Pacífico, sobrina de Miguel Ángel Felix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara informó que era su única cuenta real en la plataforma

Regeneración 6 julio 2022. Sandra Ávila Beltrán mejor conocida como La reina del Pacífico abrió su cuenta de TikTok y anunció que pronto haría una transmisión en vivo.

La mujer lucía una pijama y una toalla en la cabeza pues contó que se acaban de bañar y estaba preparando su maleta para salir de viaje.

También dijo a sus seguidores que pronto haría una transmisión a través de TikTok para estar mas cerca de ellos.

“Quería darles las gracias por estar conmigo, por todos esos comentarios tan hermosos que me ponen. Disculpen que no les haya escrito, que no les haya contestado como debe de ser, he tenido un poquito de ocupaciones”, dijo La Reina del Pacífico.