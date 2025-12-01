Se eleva a 4 víctimas por Explosión de Pirotecnia en Nuevo León

Al menos 9 heridos. Más de 50 casas con daños por la onda expansiva. Protección Civil investiga taller clandestino en Pesquería, Nuevo León

Regeneración, 30 de noviembre de 2025.– Una explosión por pirotecnia dejó un saldo trágico en el norte de México. El siniestro ocurrió la noche del viernes en Pesquería, Nuevo León. Murieron cuatro personas y seis resultaron heridas.

El incidente se debió al almacenamiento ilegal de explosivos. Así lo informaron las autoridades de Protección Civil.

📍En la zona de la tragedia de #Pesquería quedan aún los restos de los explosivos almacenados ilegalmente.



Palomas de gran tamaño y cohetes salieron proyectados al menos una cuadra de distancia, en la colonia Los Olmos.



Los hechos derivaron del presunto almacenamiento ilegal de… pic.twitter.com/lpH1uULmlX — El Horizonte (@ElHorizontemx) December 1, 2025

Cabe destacar que en redes sociales indican que un tal Pedro Macías es señalado como el responsable de almacenar pirotecnia en su domicilio de Pesquería.

Y es que al decir de medios locales, ofertaba a través de Facebook más de 80 tipos de explosivos, con precios que iban desde los $40 hasta los $6,200.

E incluso, publicaciones de sus redes mostraban cajas repletas de artefactos en el interior de su casa, misma que explotó el viernes.

Esto es, dejando cuatro personas sin vida —entre ellas él y su hija de 15 años— además de casi una decena de heridos y daños en 80 viviendas de la colonia Los Olmos.

Incluso días después, restos de la mercancía seguían esparcidos en calles y hogares cercanos, evidenciando la magnitud del impacto, se indica.

Una menor de 15 años murió tras la explosión por pirotecnia en Pesquería. Ya son cuatro víctimas y nueve lesionados, mientras siguen las investigaciones del siniestro. 🕊️🔥 #Pesquería #Explosión pic.twitter.com/HJHJcOZklJ — Entre Regios (@entreregios_nl) December 1, 2025

El fuego se originó en un domicilio de la colonia Olmos de Pesquería. El lugar funcionaba como taller clandestino de pirotecnia.

De las víctimas mortales, dos fueron halladas en el sitio del incidente. Una tercera persona falleció tras ser trasladada a un hospital.

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) confirmó los datos. El incendio se extendió a viviendas cercanas.

La explosión inicial causó graves daños materiales. Dos casas colapsaron totalmente por las llamas. Otras dos quedaron parcialmente destruidas.

Inicialmente, se indicó que la onda expansiva afectó a 44 viviendas aledañas. En total, el siniestro dañó 48 domicilios.

Explosión por pirotecnia en Nuevo León

Al menos 3 personas murieron, entre ellas una menor, y 6 resultaron heridas tras una fuerte explosión en una casa de la colonia Los Olmos, en

El estallido, provocado por pirotecnia almacenada de forma clandestina, desató un incendio que… pic.twitter.com/K5ypDb58KA — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) November 29, 2025

Cuerpos de emergencia

Diversos cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato. Agentes de PCNL, Bomberos y cuerpos de auxilio actuaron.

Lamentable la tragedia ocurrida en Colonia Los Olmos de Pesquería, tras explosiones e incendio por pirotecnia acumulada en domicilio.

También lamentable insensibilidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

0 mención, solo habló en redes de autopromoción y más frivolidades. pic.twitter.com/TpbHqqWkU7 — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 30, 2025

Ellos controlaron los múltiples incendios derivados de la explosión. Trabajaron intensamente en el retiro de escombros en la zona.