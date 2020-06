Se acelera la sexta extinción masiva en la tierra

Al menos 543 vertebrados terrestres se extinguieron durante el siglo XX, por lo que los cambios que se viven actualmente podrían acelerar la sexta extinción masiva en el planeta.

Regeneración, 2 de junio del 2020. Un estudio publicado el lunes de esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que nos encontramos en la sexta extinción masiva.

El estudio que va enfocado a los animales invertebrados indica que miles de poblaciones de especies animales se encuentran en grave peligro en más de un siglo.

Lo que indica que la sexta extinción masiva es causada por humanos y se está acelerando.

El estudio fue liderado por el biólogo de la Universidad de Stanford, Paul Ehrlich.

El biólogo participó en 2015 como coautor de un estudio que anunció que la sexta extinción masiva del mundo estaba en marcha.

Cinco años después, Ehrlich y sus colegas han actualizado su triste previsión: la tasa de extinción es mucho más alta de lo que se pensó hace cinco años. Al tiempo que indicó, que la naturaleza no pueda atender las crecientes necesidades vitales de los humanos.

Al menos 543 vertebrados terrestres se extinguieron durante el siglo XX, mientras que la reciente investigación estima que casi el mismo número de especies desaparecerán de la tierra en las próximas dos décadas.

Ehrlich señala que el peligro de la extinción «equivale a la alteración del clima a la que está vinculada».

Y es que, cada especie del planeta tierra desempeña algún tipo de función ecológica. La pérdida de una sola especie puede tener un efecto cascada.