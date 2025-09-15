Serie del Rey: Diablos bicampeones, Charros derrotados

En cuatro juegos, los Diablos se llevan el bicampeonato en Zapopan: son ya la franquicia más ganadora en los deportes profesionales del país

Regeneración, 15 de septiembre 2025– Los Diablos Rojos del México ganaron la Serie de Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).El último juego terminó 7-3 y en cuatro partidos los escarlatas definieron el título. Con ello se convirtieron en bicampeones por cuarta ocasión en su historia.

Derrotaron a los Charros de Jalisco en cuatro partidos en su estadio en Zapopan, los escarlatas llegaron a su título número 18.

Dominaron la serie y se plantaron en el diamante, por lo que en los tres primeros enfrentamientos se aventajaron de su rival.

Un solo juego los separaba del anhelado triunfo.

Este domingo 14 de septiembre por la noche, la novena bajo la dirección de Lorenzo Bundy obtuvo su título 18 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Le sitúa como la franquicia más ganadora en los deportes profesionales del país.

Así, superaron los 17 campeonatos de los Naranjeros de Hermosillo, el conjunto con más triunfos en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.

El año pasado, los Diablos Rojos alcanzaron su campeonato 17 y tomaron el lugar del club profesional más laureado dela Ciudad de México.

Superando con ello a las Águilas del América, que suman 16 títulos en la Liga MX.

Bicampeonato

Robinson Canó alcanzó los cuatro mil imparables en su carrera profesional, un histórico registro.

Esto marcó una noche memorable en el Estadio Panamericano de Guadalajara durante el tercer juego de la Serie del Rey 2025.

Este hito individual se sumó al dominio colectivo de los Diablos Rojos del México, que derrotaron a los Charros de Jalisco por siete carreras a dos.

Quedaron a una sola victoria de conquistar el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por segunda temporada consecutiva.

A partir de este momento, los Diablos estaban en la posición de consumar la serie en cuatro partidos y así coronarse con el bicampeonato.

En aquel encuentro arrancó con ventaja para los locales, quienes abrieron el marcador en la tercera entrada.

Diablos dominaron

Un triple de Mallex Smith y un sencillo de Michael Wielansky permitieron a los Charros adelantarse en el marcador.

No obstante, la reacción de los Diablos Rojos fue inmediata y contundente en la cuarta entrada.

José Pirela conectó un cuadrangular de tres carreras que revirtió la situación, seguido por un jonrón solitario de Carlos Pérez que amplió la diferencia.

La ofensiva capitalina mantuvo la presión en la quinta entrada. Allen Córdoba castigó a su antiguo equipo con un cuadrangular solitario, mientras que Pirela sumó una carrera más con un sencillo.

En la octava entrada, Pérez volvió a destacar al conectar su segundo vuelacerca de la noche, estableciendo el marcador definitivo.

En el montículo, Brooks Hall ofreció una actuación sólida para los Diablos Rojos, lanzando cinco entradas en las que permitió tres hits y dos carreras sucias.

Registró cuatro ponches y dos pasaportes. Por el lado de los Charros, Luis Iván Rodríguez cargó con la derrota tras permitir seis carreras en poco más de cuatro episodios.