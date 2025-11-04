Sheinbaum Condena Vil Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Tras el ataque al Alcalde de Urupan, la presidenta confirma protección federal y refuerza la estrategia de seguridad en Michoacán.
Regeneración, 3 de noviembre de 2025.– La mandataria condenó el asesinato del alcalde, y calificó el crimen de «vil» y «cobarde». El hecho ocurrió en la noche del 1 de noviembre de 2025.
Un Hombre Querido por su Pueblo
Sheinbaum Pardo mostró sensibilidad ante la tragedia y expresó el sentir del pueblo: «El dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural.» Además, la Jefa del Ejecutivo federal destacó el perfil de Manzo. «Era un hombre muy querido por su comunidad», afirmó en su conferencia matutina.
Apoyo Federal Confirmado
La Presidenta confirmó que el alcalde contaba con protección. No obstante, el crimen se perpetró durante un evento público.
A pesar de ello, Sheinbaum detalló el respaldo de seguridad. «Contaba con protección federal», aseveró. Los mandos territoriales mantenían comunicación constante. La 21ª Zona Militar y la Guardia Nacional brindaban apoyo, agregó el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo.
Justicia, no Guerra
La Presidenta Sheinbaum fue categórica respecto a la seguridad. Condenó las voces que piden volver a la estrategia fallida. «Eso no funcionó», sentenció Sheinbaum sobre la militarización y recordó que la «guerra contra el narco» llevó a la violencia actual.
En ese sentido, la «fuerza del Estado es la justicia». El compromiso es con la cero impunidad. «La única manera de construir paz y seguridad es la justicia; la justicia social y un verdadero sistema de justicia.»
«México es un país libre y soberano. Como dijo Omar ayer: ‘Aceptamos la ayuda en información, en inteligencia; pero la intervención, no’.»
Por consiguiente, el Gobierno federal «reforzará la estrategia y fortalecerla», expresó cuntundente la Presidenta.
Apoyo Total a Michoacán
Sheinbaum rechazó la politización del crimen por parte de la oposición. «Como buitres», calificó a quienes publicaron comunicados sin condolencias.
Finalmente, la mandataria reafirmó el compromiso con la región. «Ahora vamos a estar cerca de Michoacán; no están solos y no los vamos a dejar solos.»
El Gobierno de México seguirá avanzando en «inteligencia, en investigación y en la judicialización». La instrucción es que «No habrá impunidad».