Dodgers festejan bicampeonato con más de 200 mil personas

Dodgers de Los Angeles celebran junto a todos sus fanáticos su triunfo en la Serie Mundial ante Azulejos de Toronto

Regeneración, 3 de noviembre 2025– Los Dodgers de Los Angeles celebraron junto a su fanaticada la obtención del bicampeonato de las Grandes Ligas tras una emocionante y tensa Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto , la cual se definió en siete atractivos juegos.

GOOOOD MORNING, NATION 🚨



The Dodgers parade and stadium celebration are going down TODAY!



Will we see you there? 👀

pic.twitter.com/ChxOJwBp8d — Dodgers Nation (@DodgersNation) November 3, 2025

Festejo

Antes del mediodía, hora local, miles de aficionados comenzaron a acercarse para ser parte de este recorrido de Los Angeles Dodgers.

Las vallas ya estaban colocadas y solo había que estar lo más arrimado posible para el paso de sus ídolos.

La ruta comenzó en Temple Street y Broadway en el mero centro de Los Ángeles.

En autobuses de dos pisos viajó todo el roster junto al cuerpo de entrenadores encabezados por Dave Roberts.

También asistieron los directivos y ejecutivos de la franquicia californiana.

Trofeo

Por supuesto el Trofeo del Comisionado no podía faltar y fue sostenido por cada uno de los integrantes mientras que los camiones avanzaban a paso lento.

Más de 200 mil personas fueron parte del trayecto después de este logró de manera consecutiva en las Grandes Ligas, un back to back sobresaliente.

Con mayor alivio, tras los nervios vividos en el Clásico de Otoño, los fanáticos disfrutaron de esta celebración.

Kiké Hernández trolling Drake at the Dodgers World Series celebration today:



“It’s October’s Very Own”

“This really big team that has a lot of really big rings” 🤣



Drake posted Shohei Ohtani striking out after the Blue Jays went up 3-2 pic.twitter.com/4iUBUpgptX — Joey (@gothamhiphop) November 3, 2025

Tanta fue la multitud que hasta los más habilidosos o agiles se subían a los semáforos para ver más de cerca a sus estrellas.

Cada uno de los jugadores saludaba durante el recorrido y los aficionados gritaban emocionados.

Playeras

Le pusieron colorido con distintas playeras alusivas al nuevo campeonato, banderines, gorras, pelucas y carteles de apoyo se apreciaron.

El “Vamos Dodgers” jamás dejó de escucharse y en algunos altavoces se oyó la canción de “I Love L.A.”

A hero's welcome in Los Angeles for the back-to-back World Champions!



Congratulations once again to the @Dodgers on their World Series victory.



And wow! Does this city know how to throw a party! #Dodgers #WorldSeries pic.twitter.com/MlEpRwVc2q — Billie Jean King (@BillieJeanKing) November 4, 2025

Entre los seguidores destacó la presencia de muchos mexicanos, quienes radican en Los Ángeles y apoyan a la novena de Dodgers.

De tal modo que se vieron por ahí algunas franelas con los colores de México y la leyenda de apoyo a los Dodgers.

Por supuesto que la presencia latina también resaltó en una festividad que calmó un poco lo que ha sucedido en esta parte de Estados Unidos…

…desde aquellos incendios forestales que lastimaron demasiado a California y sin olvidar los problemas políticos o las redadas por parte del ICE.

Chelsea Freeman had to give the hydraulics a test after Ice Cube’s grand entrance at the Dodgers World Series celebration 🤣🔥 pic.twitter.com/qjmicMB9eC — Dodgers Nation (@DodgersNation) November 3, 2025

Dodger Stadium

Una vez que llegaron al Dodger Stadium, ahí más de 40 mil personas ya estaban presentes y el equipo ingresó bajo la canción “Not Like Us” de Kendrick Lamar.

Apareció el confeti y el humo colorido y los miles de gritos y aplausos para respaldar a los suyos.

También esperaban y lucían en una mesa los dos trofeos conseguidos.

Varios jugadores tomaron el micrófono en el diamante y saludaron a la multitud.

Mustard is the special guest DJ for today’s Dodgers World Series celebration at Dodger Stadium. Muuusssstaarrd! pic.twitter.com/CpgOg1PHMz — Arash Markazi (@ArashMarkazi) November 3, 2025

Llamó la atención lo hecho por Yoshinobu Yamamoto, el MVP de la Serie Mundial, arrancó su pequeño discurso con un “Buenas Tardes” en español…

…que propició la ebullición del Dodger Stadium como si se hubiera tratado de ese out 27 que significó el campeonato. Un detalle para la historia.

Por supuesto también habló en inglés, idioma que tampoco domina, y en japonés.

“¿Saben qué? ¡Perder no era una opción! Gracias a mis compañeros, a mis entrenadores. ¡Fue increíble! Y a todos los aficionados.

Yamamoto, MVP

¡Lo logramos juntos! ¡Amo a los Dodgers! ¡Amo Los Ángeles!”, señaló el serpentinero japonés.

Miguel Rojas y Freddie Freeman también brindaron unas palabras, aunque Clayton Kershaw acaparó más la atención y al borde de las lágrimas culminó su exitosa etapa con los Dodgers.

“Gracias por los 18 años, gracias por aparecer y vernos jugar durante los últimos 18 años. Gracias por estar aquí, para mí y mi familia y por apoyarnos.

"I love Dodgers! I love Los Angeles!"



World Series MVP and Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto addressed the crowd in a rare moment in English at Dodger Stadium during the fan rally. 🥺💙⚾ https://t.co/wMoavA8gOI pic.twitter.com/IpWbzNWYah — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 3, 2025

Y gracias a todos ustedes. Gracias, mis compañeros. Ustedes son los mejores del mundo. Ustedes son el mejor equipo del mundo.

Y ustedes han sido el mejor equipo del mundo. El año pasado, dije que era un Dodger para toda la vida. Y hoy, eso es verdad.

Hoy, puedo decir que soy un campeón para toda la vida.

Gracias a mis compañeros, gracias a mis entrenadores, gracias a la organización, los recordaré el resto de mi vida, los amo”, señaló Kershaw.