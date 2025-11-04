Dodgers festejan bicampeonato con más de 200 mil personas

Dodgers de Los Angeles celebran junto a todos sus fanáticos su triunfo en la Serie Mundial ante Azulejos de Toronto
Regeneración, 3 de noviembre 2025– Los Dodgers de Los Angeles celebraron junto a su fanaticada la obtención del bicampeonato de las Grandes Ligas tras una emocionante y tensa Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto , la cual se definió en siete atractivos juegos.
Festejo
Antes del mediodía, hora local, miles de aficionados comenzaron a acercarse para ser parte de este recorrido de Los Angeles Dodgers.
Las vallas ya estaban colocadas y solo había que estar lo más arrimado posible para el paso de sus ídolos.
La ruta comenzó en Temple Street y Broadway en el mero centro de Los Ángeles.
En autobuses de dos pisos viajó todo el roster junto al cuerpo de entrenadores encabezados por Dave Roberts.
También asistieron los directivos y ejecutivos de la franquicia californiana.
Trofeo
Por supuesto el Trofeo del Comisionado no podía faltar y fue sostenido por cada uno de los integrantes mientras que los camiones avanzaban a paso lento.
Más de 200 mil personas fueron parte del trayecto después de este logró de manera consecutiva en las Grandes Ligas, un back to back sobresaliente.
Con mayor alivio, tras los nervios vividos en el Clásico de Otoño, los fanáticos disfrutaron de esta celebración.
Tanta fue la multitud que hasta los más habilidosos o agiles se subían a los semáforos para ver más de cerca a sus estrellas.
Cada uno de los jugadores saludaba durante el recorrido y los aficionados gritaban emocionados.
Playeras
Le pusieron colorido con distintas playeras alusivas al nuevo campeonato, banderines, gorras, pelucas y carteles de apoyo se apreciaron.
El “Vamos Dodgers” jamás dejó de escucharse y en algunos altavoces se oyó la canción de “I Love L.A.”
Entre los seguidores destacó la presencia de muchos mexicanos, quienes radican en Los Ángeles y apoyan a la novena de Dodgers.
De tal modo que se vieron por ahí algunas franelas con los colores de México y la leyenda de apoyo a los Dodgers.
Por supuesto que la presencia latina también resaltó en una festividad que calmó un poco lo que ha sucedido en esta parte de Estados Unidos…
…desde aquellos incendios forestales que lastimaron demasiado a California y sin olvidar los problemas políticos o las redadas por parte del ICE.
Dodger Stadium
Una vez que llegaron al Dodger Stadium, ahí más de 40 mil personas ya estaban presentes y el equipo ingresó bajo la canción “Not Like Us” de Kendrick Lamar.
Apareció el confeti y el humo colorido y los miles de gritos y aplausos para respaldar a los suyos.
También esperaban y lucían en una mesa los dos trofeos conseguidos.
Varios jugadores tomaron el micrófono en el diamante y saludaron a la multitud.
Llamó la atención lo hecho por Yoshinobu Yamamoto, el MVP de la Serie Mundial, arrancó su pequeño discurso con un “Buenas Tardes” en español…
…que propició la ebullición del Dodger Stadium como si se hubiera tratado de ese out 27 que significó el campeonato. Un detalle para la historia.
Por supuesto también habló en inglés, idioma que tampoco domina, y en japonés.
“¿Saben qué? ¡Perder no era una opción! Gracias a mis compañeros, a mis entrenadores. ¡Fue increíble! Y a todos los aficionados.
Yamamoto, MVP
¡Lo logramos juntos! ¡Amo a los Dodgers! ¡Amo Los Ángeles!”, señaló el serpentinero japonés.
Miguel Rojas y Freddie Freeman también brindaron unas palabras, aunque Clayton Kershaw acaparó más la atención y al borde de las lágrimas culminó su exitosa etapa con los Dodgers.
“Gracias por los 18 años, gracias por aparecer y vernos jugar durante los últimos 18 años. Gracias por estar aquí, para mí y mi familia y por apoyarnos.
Y gracias a todos ustedes. Gracias, mis compañeros. Ustedes son los mejores del mundo. Ustedes son el mejor equipo del mundo.
Y ustedes han sido el mejor equipo del mundo. El año pasado, dije que era un Dodger para toda la vida. Y hoy, eso es verdad.
Hoy, puedo decir que soy un campeón para toda la vida.
Gracias a mis compañeros, gracias a mis entrenadores, gracias a la organización, los recordaré el resto de mi vida, los amo”, señaló Kershaw.