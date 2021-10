Sheinbaum señaló que la ciudad cumple con ser una capital cultural de América por lo que el debate referente a la construcción del corredor tecnológico está cerrado

Regeneración, 30 de octubre de 2021. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la viabilidad del corredor turístico y tecnológico en la Zona Rosa, que ayer presentó la alcaldesa Sandra Cuevas.

La mandataria capitalina sostuvo que la Zona Rosa no puede ser comparada con Las Vegas, así lo dijo en una gira por Guanajuato, para recibir la invitación a nombre de la Ciudad de México por parte del Festival Internacional Cervantino como entidad invitada para su 50 edición.

Sheinbaum señaló que la ciudad cumple con ser una capital cultural de América por lo que el debate referente a la construcción del corredor cultural y tecnológico está cerrado.

“Yo creo que quiso traer Las Vegas a la Ciudad de México y yo creo que la Ciudad es más rica que eso”, expresó la mandataria.

“No voy a entrar en debate pero aparte de todos los permisos que tendría que pedir que yo creo que no son para la Zona Rosa pues la Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es la capital cultural de América, no porque tenga nada contra Las Vegas, tiene su gusto, su propio turismo, pero creo que es innecesario discutirlo”, agregó.

Idea de la alcaldesa de Cuauhtémoc

Cabe recordar que, el pasado 28 de octubre, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó en redes sociales un proyecto que denominó “Corredor Turístico y Tecnológico” en la Zona Rosa el cual tendría una inversión de 300 millones de pesos.

De acuerdo con el plan, este pasaje tendría una extensión de 4 mil metros cuadrados de pantallas LED y una tirolesa.

Esta decisión fue criticada en redes sociales, usuarios reprocharon a la funcionaria su intención de privatizar el espacio público y en otros casos de frivolidad al orientar el presupuesto a “ocurrencias” en lugar de velar por las necesidades urgentes de la demarcación.