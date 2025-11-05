Sheinbaum supervisa avances tras intensas lluvias de octubre

La catástrofe por lluvias provocó la muerte de 83 personas. 40 localidades siguen incomunicadas y 22 caminos cerrados

Regeneración 5 de noviembre 2025– La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X, que se reunió con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo y Puebla para supervisar avances en las acciones de apoyo que restan en estas entidades tras las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias de octubre.

Reunión

“En reunión virtual con la gobernadora de Veracruz, los gobernadores de Hidalgo y Puebla, así como servidores públicos del gobierno federal…

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la supervisión de los avances en los apoyos a los estados afectados por lluvias. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/0LBU4V5v5f — N+ FORO (@nmasforo) November 5, 2025

…supervisamos avances en las acciones de apoyo a la población afectada por lluvias”, escribió la mandataria.

Adelantó que entre los trabajos que aún se realizan están las actividades de la Secretaría del Bienestar:

“Continúa el censo de viviendas y la entrega de apoyo directo a familias”, señaló.

Suman 83 personas muertas por las afectaciones ocasionadas en cinco estados.

Actualización

Hasta la última actualización en el micrositio del Gobierno de México realizada el pasado 1 de noviembre…

…la cifra de personas desaparecidas ha sido actualizada, sumando 83 personas fallecidas y 16 no localizadas:

-Hidalgo: 22 muertes y 9 personas no localizadas

-Puebla: 23 personas fallecidas y 1 no localizadas

-Querétaro: 1 muerte

-Veracruz: 37 personas fallecidas y 6 no localizadas

Localidades incomunicadas

Aún son 40 las localidades sin comunicación en el país.

Hidalgo presenta el mayor estancamiento con 36, mientras que en Veracruz restan 4; los otros estados ya se presentan en ceros.

Por otro lado, los caminos cerrados se centran en Hidalgo y Puebla, sumando 22 de 476 caminos abiertos.

Sin embargo, las escuelas aún están en proceso de ser atendidas en tres entidades, según el corte del 3 de noviembre a las 19:00 horas, aún faltan ser atendidas en estos estados:

-Hidalgo: 218 atendidas de 219 afectadas

-Querétaro: 93 atendidas de 121 afectadas

-Veracruz: 303 atendidas de 456 afectadas

Chapula quedará inhabitable

En entrevista con medios, Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que como resultado de las intensas lluvias del 9 y 10 de octubre de 2025…

…existen comunidades en el estado que no podrán ser habitadas de nuevo debido a los daños severos que sufrieron.

Las autoridades declararon inhabitada la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, después de que el desbordamiento de un río destruyera la mayoría de las viviendas.

Menchaca explicó que, aunque la localidad se localiza a pocos minutos de la cabecera municipal, las dificultades de acceso obligaron a implementar una evacuación aérea.

En este operativo, lograron rescatar a los 144 residentes de Chapula, e incluso “hasta dos perritos” fueron trasladados en un helicóptero privado, según relató el mandatario estatal.