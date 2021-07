Un hombre fue a vacunarse contra Covid-19 utilizando un disfraz de Skeletor; su acto fue aplaudido por los internautas

El enemigo de He-Man apareció en Morelia, Michoacán

Regeneración, 23 de julio de 2021. La vacunación contra Covid-19 se ha convertido en un tema de interés para todos. Sin dejar a un lado, algunas situaciones fuera de lo común han llamado la atención en redes sociales.

Tal es el caso de algunas fotografías que se viralizaron porque muestran a un hombre disfrazado de Skeletor que se inmunizó en Morelia, Michoacán.

Como consecuencia, el disfraz del archienemigo de He-Man logró que las redes estallaran con cientos de comentarios positivos sobre el suceso.

Por otra parte, varios internautas celebraron que Skeletor acudió a inmunizarse contra el Covid-19 previo al estreno de la secuela de la famosa serie animada en Netflix.

Skeletor acudió a la Unidad Deportiva Ejercito de la Revolución, donde se aplicaron las segundas dosis del biológico para personas de 40 años y más.

Los internautas celebraron que el hombre acudiera disfrazado de Skeletor, a quien se le vio mientras esperaba su turno para pasar a recibir la vacuna anticovid.

Algunas personas aprovecharon la presencia del enemigo de He-Man en la sede de vacunación para tomarse fotografías con él y presumirlas en redes.

Finalmente, otros reaccionaron con memes y con mensaje sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus para evitar más contagios.

Ahora sí, He-Man no va a saber de dónde le llueven los madrazos. pic.twitter.com/cikGAyT2gS

Skeletor 😎 got the power después de su segunda dosis de la vacuna Vs COVID-19 pic.twitter.com/bUuVREpkkl

— 🇵 A T R ⭕ C L ⭕ ®️ (@nomadaxz) July 23, 2021