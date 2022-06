Sonido Gallo Negro lanza «Paganismo», una reflexión musical postpandemia

Sonido Gallo Negro presentó su nuevo material discográfico, titulado «Paganismo», un álbum con once pistas creadas durante el periodo de confinamiento de la pandemia por Covid-19; la banda lanzó su producción en el Salón Los Ángeles

Por Martha Rojas

RegeneraciónMX.- Acogido por una multitud, Sonido Gallo Negro presentó su nuevo material discográfico “Paganismo”, en el Salón Los Ángeles, el pasado sábado 4 de junio acompañados por Molly Lewis, la silbadora.

Se trata de su quinta producción, que llegó después de un extraño periodo de confinamiento a causa de una pandemia desconocida que los obligó a entrar al estudio de grabación y a experimentar con los sonidos y silencio de la ciudad.

Desde hace poco más de una década, Sonido Gallo Negro comenzó a desarrollar una identidad musical única, inspirada en los sonidos de la naturaleza y las herencias tropicales, resultando una cumbia de tintes electrónicos y psicodélicos.

Su distintivo sonido, congregó a una multitud en el icónico salón, sede del género tropical.

La banda se hizo acompañar de imágenes, que recuerdan el undeground de la ciudad y un amplio repertorio, en el que incluso toco el turno de “Cumbia de el Borras”, la cual sirvió como uno de los soundtracks de la película Roma de Alfonso Cuarón.

Con múltiples giras por Europa y Latinoamérica, Sonido Gallo Negro lanzó Paganismo en un vibrante evento en vivo en donde deleitaron a los asistentes con más de once temas, entre ellos “Cumbia de Las Plañideras”; “Bufo”; “Mambo del Fierro Viejo”; Cumbia Triste (Polibio Mayorga) ft. Grupo Kual?; Yanga ft. Silvie Henry; The Model (Kraftwerk) ft. Ernesto Mendoza; Mini Skirt (Esquivel) ft. Zianya González; Silbadora ft. Molly Lewis; Tarántula ft. Molly Lewis; Planet Claire (The B-52´s) y Fantasmagoría.

El álbum también incluye un tema dedicado a su fundador Florian Schneider, titulada The Model, que se realizó en colaboración con el grupo alemán Kraftwerk.

El arte de la portada es una consecuencia lógica del arte de los sencillos presentados previamente. Las formas geométricas en sí mismas construyen un nuevo monumento de piedra, una nueva deidad. El ritual está completo: Sonido Gallo Negro vuelve a tratar con los espíritus y los elementos de la naturaleza, a rendir culto a los antepasados, acentuar su creencia en el animismo, y el uso de la magia popular.