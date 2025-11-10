Supertifón Fung-wong amaina al tocar tierra en Filipinas

27 tifones han azotado el sudeste asiático este año, incluyendo Fung-wong y antes Kalmaegi, que dejó 200 muertos en Filipinas

Regeneración, 10 de noviembre 2025– El supertifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan, se debilitó este lunes tras desplazarse sobre aguas de La Unión, después de azotar con fuertes vientos y lluvias intensas zonas del país y obligar la evacuación de un millón de personas.

En su boletín de las 05.00 hora local, la agencia meteorológica nacional Pagasa ubicó el centro del tifón frente a las costas de Bacnotan, en La Unión;

Con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 230 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a 25 km/h.

Aunque el sistema ha perdido algo de fuerza, las autoridades mantienen señales de alerta por vientos de tifón en amplias zonas del norte y centro de Luzón.

#MUNDO | 🇵🇭 Al menos dos personas murieron tras el paso del tifón Fung-wong, que causó olas gigantes e inundaciones.



Más de 1,4 millones de personas fueron evacuadas antes de su llegada. El ciclón se dirige ahora hacia Taiwán a través del Mar de China Meridional.

Vía @bbcmundo pic.twitter.com/zIYQVJJ4tJ — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 10, 2025

Allí se prevén daños considerables a infraestructuras, caída de árboles y cortes eléctricos generalizados.

Peligro

La agencia advirtió además del riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales:

Olas de hasta tres metros que podrían afectar a comunidades costeras del norte y centro de Luzón;

Incluida Metro Manila, así como regiones de Calabarzon, Mimaropa, Bicol y Bisayas.

El mar se mantiene extremadamente peligroso, con olas que superan los 12 metros en el litoral de La Unión y Pangasinan.

O tufão Fung-wong deixou 8 mortos e 1,4 milhão de desabrigados nas Filipinas. A tempestade, que atingiu o país no domingo, provocou inundações e deslizamentos de terra generalizados e agora está se afastando das ilhas. pic.twitter.com/fC4DisUX1A — Rosa Cunha (@Conservadora191) November 10, 2025

Y condiciones de navegación de alto riesgo para todas las embarcaciones en los litorales de Luzón y el oeste de Bisayas.

Pagasa prevé que Fung-wong salga del territorio filipino durante la tarde del lunes y se desplace hacia el mar de China Meridional.

Donde podría volver a intensificarse brevemente el martes y el miércoles antes de dirigirse al estrecho de Taiwán, donde se espera su debilitamiento.

Tormentas

La llegada de Fung-wong se produce cuando el país aún no se recupera del devastador paso del tifón Kalmaegi.

🇵🇭 | Strong winds from Typhoon Fung-wong (UwanPH) shook a suspension bridge this morning in the town of Camaligan, Camarines Sur province, Philippines.#Philippines #Typhoon #News #Noticias pic.twitter.com/KTdMqzJyLQ — What's happening today (@WHPToday) November 10, 2025

Esta semana el sistema causó más de 220 muertos y más de un centenar de personas desaparecidas, según la Oficina Nacional de Defensa Civil.

Filipinas registra una media de 20 tormentas tropicales y tifones al año, debido a su ubicación en el cinturón de tifones del Pacífico.

Siendo una de las naciones más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos.

El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los registrados este año.

Nearly a million evacuees face returning to destroyed homes and flooded streets after Super Typhoon Fung‑Wong hit the northern Philippines. Now residents must begin the task of rebuilding their lives. pic.twitter.com/Zn4s7WXPTa — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 10, 2025

Expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano, que alimenta sistemas más extensos y destructivos.