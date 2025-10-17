Suprema Corte habilita 181 oficinas de correspondencia

Ya no será necesario trasladarse a la CDMX para trámites ante nueva Suprema Corte. Se agiliza la recepción de promociones y asuntos

Regeneración, 16 de octubre de 2025. La nueva Suprema Corte instauró oficialía de partes apoyándose en las 181 Oficinas de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación en el territorio nacional.

Por ello subraya la nueva Suprema Corte, no será necesario trasladarse a la Ciudad de México para presentar promociones.

Corte

Tarjeta Informativa | La #NuevaSCJN garantiza una justicia pronta y accesible para todas las personas al agilizar la recepción de promociones y asuntos en todo el país.



La información por aquí ⬇️ pic.twitter.com/kexQ7rXVpk — Suprema Corte (@SCJN) October 17, 2025

Todo ello explica la Suprema Corte, «en el marco del fortalecimiento institucional y con el objetivo de garantizar una justicia pronta, expedita, transparente y accesible para todas las personas en el país«.

Por ello, «ahora la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apoya de las 181 Oficinas de Correspondencia Común con las que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF)…»

«.., ubicadas en todo el territorio nacional, facultadas para recibir y remitir directamente las promociones dirigidas a este Máximo Tribunal».

Lo anterior, según un comunicado en redes sociales.

Al tiempo que se explica que la medida deriva del Acuerdo General 1/2025, que establece las reglas para la recepción, registro y asignación de los asuntos que son competencia de la SCJN.

Esto, «con el fin de promover una distribución equitativa de cargas de trabajo entre las ponencias y fortalecer la transparencia en la asignación de casos».

Capacita

Por otra parte, se destaca que se trata de un sistema de intercomunicación que requirió la capacitación de mas de 300 servidores públicos.

Como parte de la implementación, la Suprema Corte, en coordinación con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), capacitó a 330 personas servidoras públicas.

Mismos de las Oficinas de Correspondencia Común.

«.., quienes ya cuentan con las herramientas necesarias para operar el Módulo de Intercomunicación MINTER-SCJN…2

«…, sistema diseñado para agilizar el envío, registro y turno de los asuntos que ingresen a la SCJN».

Ahora las personas podrán presentar sus promociones en cualquiera de las Oficinas de Correspondencia Común del país que prestan servicios a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Los cuales «tendrán un plazo de tres días hábiles para remitirlas a la SCJN, utilizando el sistema de mensajería ordinaria».

Sencillo

«Con ello, ya no será necesario trasladarse a la Ciudad de México para presentar o promover documentos ante la Oficialía de Partes de este Máximo Tribunal».

Se explica así que «podrán hacerlo desde cualquier entidad federativa en la que residan las personas».

Mediante esta acción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación «reafirma su compromiso con la modernización institucional, el uso responsable de la tecnología».

Así como la consolidación de una justicia federal más accesible y eficiente para todas las personas.

Nueva

Como se sabe la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, entró en funciones el 1 de septiembre de 2025.

Misma con reducción del número de ministros, así como la elección por voto popular de sus integrantes.

Hugo Aguilar Ortiz: Abogado de origen indígena mixteco, fue electo en la votación popular y asumió la presidencia de la SCJN.

En momentos difíciles, la solidaridad nos une.



La #NuevaSCJN habilita Centros de Acopio para apoyar a familias afectadas por las lluvias.



Dona artículos de higiene, alimentos o ropa en buen estado. Más información aquí. #Solidaridad pic.twitter.com/gaoIsuDDSi — Suprema Corte (@SCJN) October 13, 2025

Nuevos integrantes electos por voto popular están María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, entre otros.

Por otra parte, las ministras reelectas: Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama mantuvieron su cargo, junto a Loretta Ortiz Ahlf.

Además, se instaló el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal.