Tenoch Huerta criticó al cine mexicano por siempre grabar en la Condesa y replicar estándares

Tenoch Huerta se ha convertido en uno de los actores mas populares pues recientemente se anunció que formará parte del elenco de Black Panther: Wakanda Forever

Regeneración 6 agosto 2022. El actor Tenoch Huerta criticó a la industria del cine en México pues aseguró que directores y productores replican los mismos estándares de blanquitud.

Hace poco en el podcast Wanna Geeks Tenoch Huerta fue cuestionado sobre el cine mexicano y sobre la supuesta inclusión forzada y dio su opinión al respecto.

«¿Por qué todas las historias tienen que suceder en la Condesa? ¿Qué no hay más colonias en la CdMx? ¿Qué no hay más ciudades que la CdMx? ¿Qué no hay más estados que la CdMx?”, comentó el actor.