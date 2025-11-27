Tifones simultáneos azotan países del sudeste asiático

Malasia, Tailandia, Vietnam e Indonesia con severas afectaciones tras el paso de nueva ola de destructivos ciclones

Regeneración, 27 de noviembre 2025– 11 mil personas evacuadas en Malasia, 55 muertes y un millón de hogares paralizados en Tailandia, 90 muertes en Vietnam y 61 en Indonesia: el saldo de la nueva ola de ciclones que azota el sudeste asiático.

Malasia

Más de 11 mil personas fueron evacuadas en Malasia debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan el país.

Fua dado a conocer este lunes por autoridades locales, en medio de una temporada de tormentas tropicales y tifones que no ha dado tregua al sudeste asiático.

Hasta el momento, hay 14 distritos en siete estados evacuados, indicó en redes sociales el secretario principal del gobierno, Shamsul Azri.

Esto, tras reunirse con el Centro Nacional de Comando de Desastres (NDCC) y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (NADMA).

La región más afectada es el norte de la mitad occidental del país —fronterizo con Tailandia—, con el estado de Kelantan como el más castigado, con 8 mil 259 damnificados.

Más de 100 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Departamento de Bomberos, se han desplegado para llevar a cabo labores de asistencia y rescate en las zonas anegadas.

Tailandia

Las inundaciones que afectan al sur de Tailandia desde hace una semana se han cobrado ya 55 muertes y han paralizado la vida cotidiana de un millón de hogares, en 10 de sus 77 provincias.

En las cinco más meridionales, cercanas a Malasia, el nivel del agua continúa subiendo, mientras que en el resto ha empezado a descender.

La emergencia climática ha obligado al gobierno de Bangkok a mandar a su único portaaviones, para la distribución de víveres en helicóptero.

Las lluvias torrenciales fueron del todo anormales durante tres días seguidos.

El viernes la capital oficiosa del sur, Hat Yai, registró su récord de precipitaciones de los últimos 300 años, con 335 litros por metro cuadrado.

Motos náuticas

Algo que ha propiciado escenas surrealistas en sus calles, con el reparto de agua y alimentos a cargo de motos náuticas.

De hecho, el gobierno tailandés ha llamado a colaborar a quien disponga de ellas. El propio gobierno aporta, además de veinte helicópteros, balsas neumáticas.

En los hospitales se han vivido horas dramáticas.

En el de Hat Yai, donde la planta baja se inundó, la situación era crítica para los 50 pacientes en la UCI, al cortarse la electricidad.

Estos y otros casos críticos fueron evacuados.

Se han suministrado también bombonas de oxígeno y generadores y se han ensayado entregas de aguas y víveres mediante drones en zonas de difícil acceso.

Autos sumergidos

Cabe decir que en Hat Yai la mayoría de coches están completamente sumergidos, excepto aquellos que sus propietarios acertaron a aparcar antes sobre un puente.

En el aeropuerto de esta urbe llegó a haber cientos de personas incomunicadas.

Según las autoridades, sigue habiendo al menos un millar de extranjeros atrapados en el sur. La mitad de ellos son turistas de la vecina Malasia.

Anegaciones

En algunos lugares de Hat Yai las aguas han anegado completamente la planta baja y han entrado en la primera planta.

Muchos rescates han tenido que hacerse en helicóptero desde las azoteas.

Otros, en siete provincias distintas, han tenido menos suerte y han sucumbido por ahogamiento o electrocución.

En una de esas calles convertidas en ríos, los equipos de rescate dieron con una escena particularmente chocante: Una mujer navegando sobre un frigorífico.

Dentro de este, según supieron luego, estaba su madre fallecida, cuyo cadáver no quería que se llevara la corriente.

Sudeste asiático

El Sudeste Asiático atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura, con cientos de miles de evacuados en varios países.

Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias.

Ahora le toca el turno a Indonesia, donde un ciclón habría provocado al menos 61 muertos y 100 desaparecidos en el norte de la isla de Sumatra.

Sistemas ciclónicos

El sistema ciclónico activo y más relevante en la región del sudeste asiático el día de hoy es la tormenta tropical Senyar.

Senyar se encuentra actualmente sobre Malasia, habiendo pasado previamente por Tailandia, y se ha clasificado como tormenta tropical.

Se formó en el Golfo de Bengala y ha ido perdiendo intensidad a medida que cruza territorio terrestre, con vientos que han disminuido. Se espera que continúe debilitándose.

Noviembre de 2025 fue un mes intenso, con varios sistemas que causaron daños significativos en la región.

Tifón Kalmaegi: Este virulento tifón afectó gravemente a Filipinas y Vietnam a principios de noviembre, dejando un saldo de cientos de muertos y desaparecidos, además de graves inundaciones.

Supertifón Fung-wong: Conocido localmente en Filipinas como «Uwan», impactó Filipinas, Taiwán y las islas Ryukyu a mediados de noviembre, causando evacuaciones masivas.