Incendio provocado en iglesia de Morelia: Un detenido

«Jairo», acusado de provocar el incendio que causó daños materiales en la iglesia Sagrada Familia, en Morelia, fue detenido

Regeneración, 27 de noviembre 2025– Elementos de la Policía de Morelia lograron detener a un sujeto, quien es señalado como el responsable del incendio en la iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en la colonia Felicitas del Río, en Morelia, Michoacán.

Arribo al recinto

De acuerdo con la información, esta mañana de jueves, el individuo llegó a la avenida Ocampo, donde se encuentra el recinto católico.

Al parecer roció alguna sustancia inflamable, provocando así el incendio en el interior de la iglesia, que dejó daños materiales.

De acuerdo con la información, los vecinos de la avenida Ocampo reportaron al número de emergencias el incendio al interior del mencionado recinto católico.

Por ello, al sitio acudieron bomberos de Protección Civil Estatal, así como elementos policiacos que se percataron que había fuego activo al interior de la iglesia.

Controlar el fuego

Por lo que de inmediato procedieron a trabajar en el sitio, logrando controlar el fuego que causó daños materiales únicamente.

Se procedió a ventilar la zona y verificar qué fue lo ocasionó el fuego. También se confirmó que no había personas lesionadas.

Los vecinos, alarmados por la situación, lograron intervenir y posteriormente entregaron al sujeto a la policía.

Identificación

Una vez bajo custodia, el detenido se identificó como «Jairo».

Hasta este momento no se ha dado a conocer si el implicado reveló los motivos que lo llevaron a perpetrar ese hecho criminal.

Fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán para iniciar las investigaciones correspondientes por el daño al templo.

Hasta ahora, la autoridad eclesiástica no ha detalla a cuánto ascienden los daños ocasionados por el siniestro, o si alguna obra de arte fue afectada parcial o totalmente.