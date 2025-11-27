Ruta de Lectura ‘Plan Michoacán’ Arranca en Diciembre

Paz y justicia a través de la cultura escrita. Serán 16 acciones del 8 al 16 de diciembre en cinco municipios clave de Michoacán

Regeneración, 26 de noviembre de 2025.– La Presidencia de la República y el Gobierno de Michoacán impulsan una nueva estrategia. Se trata de la Ruta de Lectura Plan Michoacán 2025-2026. Esta iniciativa se enmarca directamente en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La meta es clara: usar el libro para reconstruir el tejido social. En la primera etapa, se realizarán 16 acciones de fomento a la lectura. Estas acciones serán implementadas del 8 al 16 de diciembre.

La alianza incluye a las Secretarías de Cultura y Educación estatales. Además participan el Fondo de Cultura Económica (FCE) y Educal.

El Libro Llama a las Plazas Públicas

El programa se desplegará en cinco sedes estratégicas del estado. Tlalpujahua, Contepec, Zinapécuaro, Pátzcuaro y Tacámbaro son los municipios elegidos. Las jornadas de lectura se llevarán a cabo con un horario extenso. Irán de las 8:00 a las 16:00 horas, dependiendo de cada sede.

En cada punto se instalará el Librobús del FCE. «El objetivo es acercar prácticas de animación lectora a espacios comunitarios y educativos», afirma la organización.

Esto garantiza el derecho al acceso al libro y a la lectura por placer. Se realizarán actividades con clubes y salas de lectura. Las jornadas se dirigirán a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Continúan las mesas de diálogo del Encuentro “Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria” que se llevan a cabo en el marco del #PlanMichoacán del @GobiernoMX para la construcción de paz.

Este viernes 28 de noviembre a las 12 h, te invitamos a participar en la mesa “Infancias y… pic.twitter.com/hJ4FoDMd4l — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) November 27, 2025

Donaciones y Compromiso a Largo Plazo

El compromiso institucional se ve reforzado por donaciones editoriales. La editorial Cuarta República donará un total de cuatro mil libros. Estos materiales fortalecerán directamente las actividades en cada municipio.

Las acciones se sustentan en principios rectores de inclusión y diversidad. Los principios son: participación ciudadana, inclusión, diversidad cultural y equidad. Su propósito es fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.

📚✨ La Ruta de Lectura del Plan Michoacán inicia este diciembre. Del 8 al 16 de diciembre, la Ruta de Lectura recorrerá cinco municipios con 16 acciones de fomento a la lectura, Librobús, mediación lectora y actividades con clubes y salas de lectura.#MichoacánCulturaViva pic.twitter.com/avf3DFVDcH — Cultura Michoacán (@SCultura_Mich) November 25, 2025

La ruta del Librobús continuará a lo largo de 2026 en distintas comunidades. Cabe destacar que en 2023 el programa llegó a 400 escuelas. Se distribuyeron 60 mil libros con la ayuda de más de mil voluntarios.