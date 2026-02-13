Tom Homan informa que ICE y CBP se van de Minnesota

El ‘zar de la frontera’ de Donald Trump, informa sobre las salida de ICE y la Patrulla Fronteriza de Minnesota

Regeneración, 12 de febrero 2026– Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’, comunicó este jueves que Metro Surge está llegando a su fin en Minnesota. Esta ofensiva migratoria ha provocado una serie de protestas debido a las acciones violentas de los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza.

🚨BREAKING:

Massive WIN, Tom Homan announces ICE has LOCATED over 3,300 MISSING MIGRANT CHILDREN in Minnesota!



“Kids the last administration lost… and weren’t even LOOKING for!”



This is HUGE. Legacy media, crickets.

Link 🔗



@CaptKylePatriots pic.twitter.com/y79Hkxy6FW — Anne Agnew (@AnneAgnew261504) February 12, 2026

Asesinatos y violencia

Los agentes acabaron con la vida de al menos dos ciudadanos estadounidenses y arrestaron a miles de personas, incluyendo niños y migrantes con documentos.

Donald Trump decidió cancelar el incremento en las deportaciones en Minnesota.

Aseguro Tom Homan, el ‘zar de la frontera’, en una conferencia de prensa el 12 de febrero.

Homan manifestó ante los medios: «He sugerido, y el presidente Trump está de acuerdo, que este incremento en las operaciones debe finalizar».

Informe

Este anuncio se da una semana después de que Homan indicara que 700 de los 3,000 agentes de inmigración enviados a Minnesota serían retirados.

En este contexto, el funcionario destacó que se evaluaron dos aspectos clave:

El gran número de arrestos por «amenazas a la seguridad pública» que ha provocado la operación.

Y una significativa disminución en la necesidad de que los oficiales federales utilicen equipos de respuesta rápida a causa de «agitadores».

Rechazo masivo

«Eso es algo positivo. Es un logro para todos, no solo para la seguridad de los agentes del orden (…) Es un triunfo para esta comunidad», enfatizó Homan.

Sin embargo, pocos comparten su visión, hay un rechazo masivo no solo en Minnesota, sino en todo Estados Unidos por la violencia ejercida por los agentes migratorios.

Una magnitud sin precedentes en años y que podría generar más opositores en vista de las importantes elecciones de medio término en noviembre.

Metro Surge

En el contexto de la llamada Operación Metro Surge, el presidente republicano había movilizado a cerca de 3,000 agentes de inmigración armados a finales de enero.

Con la intención declarada de deportar a inmigrantes en Minnesota a quienes considera «criminales».

Sin embargo, las acciones de ICE y CBP han sido violentas, incluyendo golpizas y allanamientos forzados en los hogares.

Incluso han asesinado a tiros a dos ciudadanos estadounidenses: el enfermero Alex Pretti y Renée Good, madre de tres niños.

Protestas

Su fallecimiento intensificó la oposición de los habitantes, quienes han estado protestando durante semanas contra la dura política antimigratoria de Trump.

Las acciones de los agentes han mostrado un sesgo racial. Preguntas como ¿De dónde eres? o ¿Dónde naciste? se han vuelto comunes entre ICE y CBP.

Se les ha grabado en vídeos realizados por testigos haciendo estas preguntas antes de llevar a cabo arrestos con violencia contra cientos de personas.

Entre las detenciones que más impacto han causado se encuentran la de niños, de entre 18 meses y cinco años.

Niños detenidos

Un caso notable es el de Liam Conejo, un niño de origen ecuatoriano que estuvo más de un mes en un centro en Dilley, Texas, tras ser apresado junto a su padre.

También estuvo allí Amalia, una bebé que casi murió por falta de medicamentos y alimentación adecuada.

Y en medio de una seria infección en las vías respiratorias, de acuerdo con una demanda legal.

Los dos infantes fueron soltados en el contexto de las manifestaciones y la presión de la sociedad.

No obstante, todavía hay cientos de niños encarcelados en diferentes centros a lo largo del país, según lo reportado por las familias y grupos civiles.