Sube a 36 número de muertes por ciclón Gezani en Madagascar

El ciclón Gezani llega solo unos días después del ciclón Fytia a la isla, que presenta severos daños estructurales

Regeneración, 12 de febrero 2026– La cantidad de personas que han perdido la vida tras la llegada del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar ha subido de 31 a 36, según reportó este jueves la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

🇲🇬🌀 Madagascar en emergencia: ciclón Gezani deja 40 muertos y más de 370 heridos o desaparecidos

El Gobierno declara estado de desastre natural mientras continúa la búsqueda de víctimas y la evaluación de daños.

Solidaridad con el pueblo malgache. #CiclónGezani #Madagascar… pic.twitter.com/PVTM6wH5th — Johander Jovito (@JovitoJ78888) February 12, 2026

Reportes

De acuerdo a la información de la entidad divulgada en su perfil de Facebook, también se reportaron 374 personas heridas.

Asimismo, seis personas siguen sin ser localizadas en cinco regiones y 18 distritos del país isleño.

La mayoría de los decesos se han registrado en Toamasina (32), que es la segunda ciudad más poblada de Madagascar.

En esta área, el ciclón impactó con vientos de hasta 180 kilómetros por hora, lo que originó daños del 80 por ciento.

Mientras que los otros fallecimientos ocurrieron en Ambatondrazaka (dos), Anjozorobe (uno) y Brickaville (uno).

Afectaciones

Un total de 257.222 personas han sido afectadas, y 8.852 se encuentran desplazadas debido a vientos que alcanzaron los 250 kilómetros por hora.

El temporal también provocó que 11.890 casas se inundaran, otras 37.253 sufrieron daños y hasta 17.890 fueron completamente destruidas.

El Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar un estado de emergencia nacional.

Esto debido a las «severas y desafortunadas pérdidas» que ha sufrido el país por el impacto de los ciclones tropicales Fytia y Gezani.

El número de muertos del ciclón Gezani en Madagascar ha aumentado a 20, según la oficina de gestión de desastres del país, mientras la nación insular del Océano Índico lucha contra el impacto devastador de la tormenta pic.twitter.com/bCSdEhW9KW — Epoch Times Español (@EpochTimesEs) February 12, 2026

Daños

«Se han registrado importantes daños, especialmente en la destrucción de infraestructuras estatales y muchas viviendas.

La suspensión del transporte, el deterioro de las carreteras y la devastación de los cultivos de arroz a causa de las inundaciones.

Así como daños a escuelas y centros de salud», indicó el Consejo de Ministros en un comunicado publicado por la BNGRC.

Dos ciclones seguidos

El ciclón Gezani tocó tierra solo unos días después que el ciclón Fytia, que ocurrió el 31 de enero pasado.

Fytia cruzó el país de oeste a este, dejando 14 muertes y afectando a más de 85. 000 personas.

El Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) de Mozambique ha hecho sus proyecciones.

Se espera que Gezani llegue a tierras del sur de África este viernes por la noche, por lo que las autoridades han puesto en marcha medidas de prevención.