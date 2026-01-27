Tribunal federal revoca restricciones a ICE en Minnesota

Fallo revoca orden de tribunal inferior para cesar ataques sin causa probable por ICE como arrestos, gas pimienta y uso de la fuerza

Regeneración, 27 de enero de 2027. En redes destacan que un tribunal federal de apelaciones bloqueó las restricciones a las tácticas utilizadas por los agentes de ICE en Minnesota.

Esto, al revocar una orden de un tribunal inferior que impedía a los agentes acciones de fuerza sin causa probable.

Esto es, arrestar, detener, rociar con gas pimienta o tomar represalias contra los manifestantes.

Tribunal

El fallo del panel de tres jueces del 8º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos señaló haber accedido a los mismos videos que el tribunal de distrito».

Mismos que «muestran a observadores y manifestantes con una amplia gama de conductas, algunas pacíficas, pero muchas no. También muestran a agentes federales respondiendo de diversas maneras».

La demanda alegó que las autoridades federales violaron los derechos civiles de seis manifestantes.

Y es que además desde la semana pasada, el tribunal levantó temporalmente las restricciones al uso de la fuerza por parte de los agentes del ICE contra manifestantes en Minnesota.

🔴Protesta multitudinaria en Mineápolis (EEUU) contra la brutalidad de ICE. A pesar del frío y las temperaturas bajo cero, las calles de la ciudad se llenan de gente. pic.twitter.com/V2WkiAfxx1 — JMG (@manmophet) January 25, 2026

Por otra parte, precisamente, el fallo del lunes otorga una «suspensión total», declaró la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi.

«Jueces liberales intentaron atar a nuestros agentes federales, restringir sus acciones y poner en riesgo su seguridad al responder a agitadores violentos», escribió en X.

«El Departamento de Justicia recurrió a los tribunales. Obtuvimos una suspensión temporal. AHORA, el Octavo Circuito ha acordado plenamente que este intento imprudente de socavar la aplicación de la ley no puede sostenerse».

Justa juez

Cabe destacar que el 16 de enero, la jueza federal de distrito Kate Menéndez falló a favor de los manifestantes y emitió la orden preliminar.

Asimismo, las demandas son contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el trato recibido durante los operativos de control migratorio.

Menéndez indicó validez en reclamos por violaciones a derechos de la Primera y Cuarta Enmienda durante las protestas por la actividad de ICE vinculada a la Operación Metro Surge.

Citó incidentes en los que agentes de ICE utilizaron gas pimienta, apuntaron con armas, realizaron arrestos y realizaron paradas de tráfico contra personas que observaban o protestaban pacíficamente contra la aplicación de la ley migratoria.

Pero no

Sin embargo, a nivel federal el panel de tres jueces consideró que la orden inicial era «demasiado amplia» y «vaga», lo que dificultaba las operaciones diarias de los agentes federales.

Esta decisión permite que los agentes continúen utilizando tácticas de dispersión y realicen detenciones.

Esto sin las limitaciones específicas que buscaba Minnesota para proteger a manifestantes pacíficos y observadores legales.

La resolución se mantendrá vigente mientras el Octavo Circuito resuelve la apelación completa de la administración federal de manera expedita.

Dato

Por otra parte, en redes destacan que precisamente el lunes por la mañana, un juez federal escuchó los argumentos en la demanda de Minnesota, mientras que el presidente Donald Trump tomó medidas.

Esto, para intentar reducir la escalada a lo largo del día, reemplazando al funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino.

Además poniendo en el relevo al llamado «zar de la frontera» Tom Homan como líder de las operaciones de ICE en el estado.

E incluso expresando el deseo de una mejor coordinación con el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Se espera que algunos agentes federales comiencen a abandonar la ciudad con Bovino tan pronto como el martes.

Sin embargo, no se interpreta la destitución como un cambio de rumbo real, sino como una victoria parcial.

Al tiempo que se indica que el relevo de Bovino demuestra que la presión social, mediática e institucional puede forzar rectificaciones.

«Incluso en una administración que ha hecho de la confrontación su señal de identidad», apuntan usuarios en redes sociales.