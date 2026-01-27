Batallón de Protección Ambiental de Guardia Nacional protege Mariposa Monarca

La población de mariposa monarca inicia 2026 con estabilidad en Michoacán y el Estado de México bajo estricta vigilancia federal

Regeneración, 26 de enero de 2026.– El panorama de la mariposa monarca muestra una tendencia positiva en enero de 2026. Las colonias se encuentran establecidas actualmente en los santuarios de Michoacán y el Estado de México.

Los informes preliminares sugieren que la población se mantiene estable este año.

Las condiciones climáticas favorables beneficiaron la última migración desde Canadá y Estados Unidos. Se espera que el reporte oficial de hectáreas ocupadas se publique a finales de enero.

Vigilancia extrema y seguridad en la reserva

La Guardia Nacional desplegó 300 elementos para blindar los santuarios naturales. El Batallón de Protección Ambiental vigila las 24 horas para evitar la tala ilegal de árboles.

También se busca prevenir el robo de flora y fauna dentro de la reserva.

Los soldados realizan patrullajes a pie y motorizados por las zonas de hibernación. La tala está estrictamente prohibida porque daña el ecosistema vital de los insectos.

El personal mantiene comunicación constante con las autoridades municipales y estatales.

Identidad local y turismo responsable

Para los habitantes de El Rosario, cuidar a la especie es un orgullo generacional. La comunidad se organiza en tres comités de 87 personas para proteger el bosque.

Estas familias realizan labores de reforestación y limpieza de brechas durante todo el año.

Los santuarios operan actualmente en un horario de 8:00 a 17:00 horas. Los paradores turísticos permanecerán abiertos al público hasta el 31 de marzo de 2026.

Los visitantes deben bajar la voz y respetar la distancia frente a las colonias.

Monarcafest 2026

Zitácuaro se prepara para iniciar la Feria Monarca 2026 en la Arena Heroica. El festival se realizará del 5 al 22 de febrero con una amplia cartelera artística.

Este evento impulsa la cultura y el turismo en la región oriente de Michoacán.

La programación incluye presentaciones de artistas nacionales y diversas exposiciones comerciales. El Monarca Fest celebra la identidad local vinculada a esta maravilla natural.

Es un punto de encuentro familiar que atrae a miles de turistas anualmente.

La oferta sonora incluye géneros variados para todos los gustos del público. La Banda El Recodo y los Cardenales de Nuevo León encabezan la lista de estrellas.

También se confirmó la participación estelar de la cantante Belinda para este ciclo.

El talento regional y el género regional mexicano dominarán gran parte de la agenda. Pequeños Musical y Banda Jerez ofrecerán su espectáculo ante miles de asistentes.

Los seguidores de La Adictiva y El Bebeto también tienen una cita confirmada.

El presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, anunció la realización del Monarca Fest 2026 del 5 al 22 de febrero. El acceso al recinto tendrá un costo de 20 pesos y contará con la participación de artistas como El Recodo y Belinda.

​mizitacuaro pic.twitter.com/EQEbTQylgZ — mizitacuaro – mi Zitácuaro noticias (@mizitacuaro) January 16, 2026

Conservación

Es fundamental que la sociedad civil se involucre activamente en la protección de este patrimonio mundial. Invitamos a los ciudadanos a visitar los santuarios con responsabilidad y respeto al reglamento ambiental.

El bosque depende de nuestra conciencia para seguir recibiendo a la mariposa monarca.

Cabe recordar que, en el 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) declaró a la mariposa monarca en peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat y a la deforestación, entre otros factores.

Ante esta situación, desde 2020 se creó el Batallón de Protección Ambiental de la Guardia Nacional, encargado de resguardar la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Con patrullajes a pie y motorizados, así como proximidad social con las autoridades municipales que componen esta área protegida.

Majestuosas mariposas monarcapic.twitter.com/SQpblXFWbZ — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) January 26, 2026

Esto, con la finalidad es la prevención del delito.

De acuerdo con las autoridades ejidales, la tala clandestina ha disminuido 95% desde que la Guardia Nacional (GN) mantiene presencia en la reserva ecológica.

La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca cuenta con una extensión de 56 mil 259 hectáreas.

Mismo que se ubica en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México.

Las y los integrantes de la #GuardiaNacional se capacitan para mantener el orden público y la paz social y con ello, el bienestar de la población. pic.twitter.com/QtFNy5pIyh — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) January 26, 2026

Así como en Contepec, Tlalpujahua, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el estado de Michoacán.

Como parte de sus actividades diarias, el Batallón de Protección Ambiental realiza actividades permanentes de proximidad social.

Esto, con los ejidatarios, así como actividades de asistencia y atención de emergencias tanto a visitantes locales como extranjeros.