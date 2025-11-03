Trump amenaza con una intervención militar en Nigeria

En el conflictivo noreste de Nigeria, se encuentran importantes yacimientos de níquel, cobalto, cobre, lantano, neodimio y praseodimio

Regeneración, 3 de noviembre 2025– Nigeria está en vilo por el antiguo y controvertido tema de la supuesta persecución de cristianos y la amenaza de una acción militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que Abuya ha rechazado.

Intervención

La idea de una posible intervención militar estadounidense ha tenido una buena acogida en algunos sectores.

Por otra parte, muchos temen que las declaraciones de Trump estén relacionadas con los recursos minerales y de tierras raras de Nigeria.

El domingo se supo que Trump ordenó al Pentágono que comenzara a planificar una posible acción militar para hacer frente a este problema.

Nigeria rejects Trump’s claims of a Christian genocide, warns sovereignty at stake. Violence real but religion alone? The truth is more complex. Religion or Politics? pic.twitter.com/48oXRCLq3U — CJ Update (@Newsuncle1) November 3, 2025

«Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, EE.UU. detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria.

Es muy posible que entre en ese país ahora caído en desgracia, con las armas en ristre, para acabar por completo con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades»;

Dijo Trump en una publicación en las redes sociales el sábado.

Instrucciones

«Por la presente doy instrucciones a nuestro Departamento de Guerra para que se prepare para una posible acción.

Si atacamos, será rápido, vicioso y dulce, ¡igual que los matones terroristas atacan a nuestros QUERIDOS cristianos!».

En respuesta, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dijo el domingo que su Administración estaría abierta a reunirse con Trump para hablar de la lucha contra el terrorismo;

Y la cooperación en materia de seguridad, haciendo hincapié en que cualquier colaboración debe respetar la soberanía de Nigeria.

Anteriormente, Tinubu dijo en un post en X que la caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja la realidad nacional.

La amenaza de Trump podría ser una «táctica de negociación», dijo el domingo el portavoz de Tinubu, Daniel Bwala.

Persecución

Pero el problema de la persecución y el genocidio de cristianos lleva décadas haciendo estragos en la mayor economía de África.

En mayo, Amnistía Internacional informó de que más de 10.000 personas habían muerto en atentados yihadistas…

…en el centro y el norte de Nigeria en los dos años transcurridos desde la llegada al poder del presidente Bola Tinubu.

Con una población de unos 220 millones de habitantes, dividida casi a partes iguales entre cristianos y musulmanes…

…Nigeria se enfrenta desde hace tiempo a la inseguridad desde varios frentes, entre ellos el del grupo extremista Boko Haram…

…que trata de establecer su interpretación radical de la ley islámica y también ha atacado a musulmanes que considera que no son lo suficientemente devotos.

Asunto complejo

Para Washington es un genocidio cristiano, pero para muchos nigerianos es un asunto mucho más complejo.

Aunque los cristianos suelen ser objetivo sistemático, la mayoría de las víctimas de los grupos armados, según algunos analistas…

…son musulmanes en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde se producen la mayoría de los ataques.

Algunos cristianos evangélicos nigerianos no están de acuerdo, e insisten en que históricamente han sido ellos quienes se han llevado la peor parte de los ataques islamistas.

El reverendo Ezekiel Dachomo afirma que se está produciendo una masacre, pero que el Gobierno intenta negarla o describirla como un problema más amplio.

Con más de 7.000 muertes de cristianos registradas en 2025 y miles más desarraigados o secuestrados, grupos de defensa como Open Doors…

…e International Christian Concern califican los ataques de terroristas islamistas, como Boko Haram y los extremistas fulani, de persecución selectiva.

Las amenazas de Trump se produjeron semanas después de que el senador estadounidense Ted Cruz instara al Congreso…

…a designar al país más poblado de África como violador de la libertad religiosa con denuncias de «asesinato masivo de cristianos».

Tierras raras

Según algunos analistas, la creciente importancia de Nigeria en el ámbito de los elementos de tierras raras y minerales clave…

…necesarios para las tecnologías de defensa, las energías renovables y los vehículos eléctricos, arroja una luz diferente sobre las preocupaciones de Trump.

En el conflictivo noreste de Nigeria, refugio de la insurgencia islamista, pueden encontrarse importantes yacimientos de monacita, rica en litio;

Níquel, cobalto, cobre, lantano, neodimio y praseodimio.