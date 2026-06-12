Trump Anuncia Acuerdo de Paz Teherán lo desmiente

Conflicto EE. UU. e Irán se mantiene. Trump anunció un histórico acuerdo de paz con Irán en Europa. Teherán lo desmintió rápidamente

Regeneración, 11 de junio de 2026.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo con una declaración sobre el conflicto con Irán.

El mandatario norteamericano aseguró que todas las partes involucradas pactaron los puntos finales de un histórico acuerdo de paz.

De acuerdo con sus afirmaciones, este importante documento se firmará próximamente en territorio europeo.

Por lo tanto, la expectativa internacional creció rápidamente ante la posibilidad de finalizar las hostilidades bilaterales.

Trump se mostró muy optimista respecto al éxito de esta negociación diplomática de alto nivel.

Sin embargo, la alegría por el supuesto consenso duró muy poco tiempo en los círculos políticos globales.

Based on the fact that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved, I have, as President of the United States of America, cancelled the scheduled strikes and bombings against Iran this evening.… pic.twitter.com/m3ls9mTy46 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

La respuesta inmediata de Teherán

A pesar del optimismo estadounidense, las autoridades de la nación persa reaccionaron con total escepticismo.

La agencia oficial de noticias de Irán, Fars, emitió un comunicado para desmentir las palabras del presidente norteamericano.

El medio asiático citó directamente a una fuente cercana al equipo negociador de la delegación persa.

A través de este informante, las autoridades asiáticas aseguraron de forma contundente que «Irán todavía no ha ratificado ningún texto para un acuerdo».

Con esta declaración, el gobierno iraní dejó en claro su postura actual sobre las negociaciones vigentes.

De este modo, la versión de un consenso inmediato quedó descartada por el momento.

An informed source told FNA Iran has not approved any draft agreement or initial memorandum with the US, contradicting President Donald Trump’s claim that Tehran agreed to a finalized text pic.twitter.com/CpuWF95yLh — Fars News Agency (@EnglishFars) June 11, 2026

Un panorama diplomático incierto

A causa de estas contradicciones, el escenario entre ambas naciones vuelve a tornarse bastante complejo y confuso.

La comunidad internacional observa con preocupación la falta de sintonía real entre Washington y Teherán.

Por ahora, el documento definitivo parece estar lejos de recibir la aprobación formal del gobierno iraní.

En consecuencia, el futuro de la paz en la región permanece bajo una total y absoluta incertidumbre.

Los analistas políticos dudan sobre el verdadero avance de los diplomáticos en las mesas de trabajo.

Mientras tanto, el mundo espera nuevas declaraciones oficiales que aclaren el rumbo de este conflicto global.