Trump considera la adquisición de Groenlandia a Dinamarca

Marco Rubio dijo que pronto mantendría conversaciones con representantes daneses sobre el futuro estratégico de Groenlandia

Regeneración, 7 de enero 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando la posibilidad de hacer una oferta para comprar Groenlandia, según informó la Casa Blanca el miércoles, aunque la población de la isla y Dinamarca, el país que la administra, han dejado claro que no tienen interés.

Military Operations, Royal Danish Defense College, Buying Greenland pic.twitter.com/9gJFcUFb4P — Jose_Arturo Perez_Sanchez (@nakaarima) January 7, 2026

Negociación

Trump ha reiterado su disposición a no descartar el uso de la fuerza para tomar control de la isla estratégica en el Ártico.

Esto ha generado sorpresa y descontento en Dinamarca y entre otros aliados europeos tradicionales de Estados Unidos.

El gobierno de Groenlandia afirmó que estará presente en el proceso de negociación:

«Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión»

Fue manifiesto por la ministra Vivian Motzfeldt a la televisión pública, tras la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

Compra

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que Trump está «activamente» discutiendo con su equipo la compra de Groenlandia.

Leavitt subrayó que Trump considera que sería beneficioso para Estados Unidos hacerse con la escasamente poblada Groenlandia, que equivale en tamaño al estado de Alaska.

«Considera que es lo mejor para Estados Unidos para disuadir la agresión rusa y china en la región ártica.

Y por eso su equipo está hablando actualmente de cómo sería una posible compra», dijo Leavitt.

Diplomacia o fuerza

Ni Leavitt ni Rubio descartaron la opción de utilizar la fuerza. Sin embargo, Leavitt aseguró que «la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomática».

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, mencionó que no ha recibido información sobre el envío de tropas a Groenlandia.

«No creo que haya nadie hablando de usar la fuerza militar en Groenlandia. Se están buscando canales diplomáticos», afirmó.

Johnson, no obstante, reconoció que no fue informado de antemano sobre el ataque del 3 de enero en Venezuela donde fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro.

Amenazas

El éxito de esa misión parece haber alentado a Trump, quien desde entonces ha amenazado con intervenciones estadounidenses en Groenlandia, Cuba, Irán, México y Colombia.

El senador republicano Thom Tillis censuró las amenazas de Trump en un comunicado conjunto con la demócrata Jeanne Shaheen.

Shaheen es la principal representante de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

«Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones de tratado…

…y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca», dijeron en ese texto.

«Debemos mantenernos enfocados en las verdaderas amenazas que tenemos delante y trabajar con nuestros aliados, no en contra de ellos, para fortalecer nuestra seguridad compartida», agregaron.

There is no legal justification, whatsoever, to use military force against a NATO ally like Greenland.



If any military member participates in this without congressional authorization, they are following illegal orders. pic.twitter.com/gnzJvIW5br — Rep. Ted Lieu (@RepTedLieu) January 7, 2026

Groenlandia

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha reiterado en numerosas ocasiones que la isla no está en venta y que solo sus 57,000 habitantes deben decidir su futuro.

Dinamarca mantiene la soberanía sobre Groenlandia, que posee un estatus semiautónomo.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, señaló el lunes que «si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía».

Eso abarca a «la OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial».

OTAN

Dinamarca es una nación que fundó la OTAN y ha apoyado firmemente a Estados Unidos. Participó en el envío polémico de tropas para respaldar la invasión americana de Irak en 2003.

A diferencia de los presidentes estadounidenses anteriores, Trump ha criticado a la OTAN.

Para él, no es una herramienta del poder de Estados Unidos, sino que considera que son países más pequeños que se benefician de la protección que ofrece Estados Unidos.

«Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros», escribió Trump este miércoles en su red Truth Social.

Las Islas Vírgenes

En 1917, Estados Unidos reconoció formalmente la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia en un tratado.

Dentro del mismo, Dinamarca vendió a Estados Unidos las Indias Occidentales Danesas, hoy conocidas como Islas Vírgenes estadounidenses.

El monto fue de 25 millones de dólares en oro. La operación incluyó las islas de Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz, además de otras menores.

La transacción formó parte de los intentos estadounidenses de ampliar su influencia en el Caribe desde 1867.