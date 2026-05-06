Trump elevará aranceles 25% a automóviles de la Unión Europea

EE.UU. dice que el aumento se debe a que la Unión Europea no ha honrado el pacto comercial del año anterior, con tarifa del 15%

Regeneración, 6 de mayo 2026– Estados Unidos planea aplicar un impuesto del 25% al sector automovilístico de la Unión Europea, una acción que revertiría el acuerdo conseguido en agosto entre Washington y el bloque.

🇺🇸 La guerra comercial de Trump contra la UE se recrudece. El presidente estadounidense anuncia una subida de aranceles a coches y camiones europeos, con un aumento del 25% a partir de la próxima semana.

La pregunta es, ¿qué impacto tendrá esto en la economía española y europea? pic.twitter.com/4dBLUDXwLo — Tercio · Noticias (@TercioNoticias) May 4, 2026

Representante

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, comentó el lunes a CNBC que la Casa Blanca está «siguiendo adelante con esta medida».

A inicios de año, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía la autoridad para imponer aranceles usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sin embargo, el año pasado, Trump estableció un arancel del 25% a las importaciones de automóviles bajo la Sección 232.

En agosto, la Casa Blanca llegó a un pacto con la UE para disminuir estos aranceles al 15%.

Autoridad

“Tiene autoridad para hacerlo. Lo que no está tan claro es cuál es el problema para Estados Unidos.

Europa necesitaba que el acuerdo se implementara a nivel de la UE, lo que retrasó parte de la implementación”.

Declaró Rachel Ziemba, investigadora sénior adjunta del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, a Al Jazeera.

“Esta amenaza es, por supuesto, una táctica de negociación.

Sin embargo, la capacidad de negociación de Estados Unidos es algo menor tras las resoluciones arancelarias de la IEEPA”, aseguró Ziemba.

Autos de lujo

Los impuestos afectarían principalmente a los autos de lujo y gama alta.

“Los aranceles tienen un mayor impacto en los automóviles de gama alta, ya que son los que se importan principalmente como productos terminados.

Los fabricantes de automóviles europeos tienden a producir automóviles de gama media en Estados Unidos debido a los incentivos relacionados con el T-MEC”, indicó Ziemba.

No se sabe aún de qué manera reaccionarán las empresas automovilísticas.

Revisión

“Estamos revisando la reciente medida arancelaria y a la espera de más detalles”, afirmó un portavoz de Volkswagen a Al Jazeera.

Después del Reino Unido, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para las exportaciones automovilísticas de la UE.

El 25% del valor total de las importaciones de automóviles estadounidenses proviene de la UE, según la ACEA.

En marzo, Automotive News reportó que Porsche estaba evaluando la posibilidad de aumentar la producción en Estados Unidos para mitigar el posible efecto de los aranceles.

Exposición

Las marcas de lujo extremo enfrentan una exposición aún mayor, incluyendo Ferrari y Lamborghini, las cuales fabrican todos sus vehículos en Italia.

De acuerdo a la Tax Foundation, los aranceles de Trump representan para los hogares estadounidenses un incremento de impuestos de 1000 dólares por familia.

Tras el ajuste de los aranceles tras la decisión del Tribunal Supremo, se espera que este aumento se reduzca a 700 dólares por hogar este año.

“En algún momento se llegará a un punto de inflexión en el que Europa tomará represalias, con el objetivo de perjudicar a Trump.

Atacando las exportaciones estadounidenses procedentes de estados clave”, dijo Shaffer, de la Universidad de Georgetown.