Trump insiste en que hay negociaciones de paz con Irán

Versiones de 15 puntos de negociación con Irán. “Nos están hablando, y están diciendo cosas sensatas”, dijo Trump.

Regeneración, 24 de marzo de 2026. El presidente Trump afirmó el martes que Estados Unidos e Irán están “en negociaciones en este momento”.

E incluso, sugirió que Teherán está deseoso de llegar a un acuerdo de paz, a pesar de que la República Islámica ha negado estar en conversaciones directas con Washington.

Trump, desde el Despacho Oval, dijo que decidió retractarse de su reciente amenaza de ordenar ataques contra la infraestructura energética iraní “debido al hecho de que estamos negociando”.

“Nos están hablando, y están diciendo cosas sensatas”, dijo Trump cuando se le pidió que explicara con más detalle su cambio de postura.

Dicen

Más tarde, el martes, The New York Times , citando a dos funcionarios anónimos, informó que Estados Unidos había enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra.

Según el Times, no estaba claro hasta qué punto el plan —transmitido a través de Pakistán— había circulado entre los funcionarios iraníes.

E incluso, además, tampoco estaba claro si Israel, que ataca a Irán junto con Estados Unidos, apoyaría el plan, según el periódico.

Un día antes, Trump declaró a la prensa que existían “unos 15” puntos de acuerdo entre Estados Unidos e Irán».

E «impedir que Irán obtuviera un arma nuclear ocupaba los puestos número 1, 2 y 3 de esa lista», afirmó.

Trump, en el Despacho Oval el martes, dijo que varios funcionarios estadounidenses están involucrados en las negociaciones, mencionando por nombre al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio .

Anteriormente, había dicho que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno y asesor cercano, mantuvieron conversaciones con sus homólogos iraníes el domingo por la noche.

Otros

Versiones señalan que líderes regionales están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos entre bastidores para ayudar a negociar el fin de la guerra.

El martes por la mañana, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó en una publicación que su país está dispuesto a facilitar las conversaciones entre ambos países .

Más tarde ese mismo día, Trump compartió una captura de pantalla de la publicación de Sharif en su cuenta oficial de Truth Social.

En tanto que la vocera de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CNBC:

“Se trata de conversaciones diplomáticas delicadas y Estados Unidos no negociará a través de los medios de comunicación”.

“Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la Operación Furia Épica continúa sin cesar…

«.. para lograr los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono”, dijo Leavitt.

Guerra

Por otra parte, se destaca que The Wall Street Journal informó de que el Pentágono está preparando planes para desplegar a unos 3 mil soldados.

Mismos de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército en Oriente Medio.