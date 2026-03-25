Fuertes y repentinas lluvias en Kenia, más de 80 fallecidos

Kenia: El río Nyando en Kisumu desbordado. Inundaciones en las localidades de Tana y Uasin Gishu. Esperan más lluvias. Cambio climático

Regeneración, 24 de marzo de 2026. En redes destacan que Kenia e enfrenta a graves inundaciones después de fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos en los condados de Kisumu, Tana River y Uasin Gishu.

El Ministerio del Interior y de la Administración Nacional confirmó que un total de 84 personas han fallecido, y que tres siguen desaparecidas.

El río Nyando, en el condado de Kisumu, se desbordó, provocando inundaciones en varias zonas.

El ministerio identificó a Kakola, Onjiko, Kochogo, East Kano, Okanja, Kamidumbi y Panadol como las localidades más afectadas.

Las zonas bajas de la sublocalidad de Kakola Ombaka y las áreas a lo largo de arroyos como Awach, Agala, Nyalbiego, Chamrogi y Nyaidho también están en riesgo.

Riesgo

“Los informes de campo indican un rápido aumento en los niveles de los ríos, con fuertes corrientes que fluyen a través de Awasi, Onjiko, Kochogo y Kakola, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas”, dijo el ministerio.

Las operaciones de rescate están en marcha, con la participación activa del Servicio de Guardacostas de Kenia, la Cruz Roja de Kenia y el equipo de gestión de desastres de Kisumu.

Y que prestan asistencia a los residentes. Los funcionarios administrativos del gobierno nacional continúan supervisando la situación.

Si bien algunos desbordamientos en la sublocalidad de Magina permanecen contenidos dentro de los diques, las autoridades advirtieron sobre posibles rupturas en secciones.

Mismas, debilitadas de los diques oriental y occidental.

Alerta

“Las fuertes lluvias río arriba podrían provocar inundaciones en las zonas de Okanja, Kamidumbi y Panadol...

«.., así como en los alrededores de Ahero Girls y Kakola Ombaka, y en algunos tramos de la carretera Kisumu-Nairobi”, señaló el ministerio.

En otro lugar, el río Tana, en el condado de Tana River, también se ha desbordado. Inundando las granjas de la aldea de Asako, en la localidad de Mbalambala.

Residents in Kisumu County, Kenya are being evacuated by boat after flash floods submerged entire villages.



More than 3,000 families have been displaced as rising waters from the overflowing River Mirui continue to spread, destroying homes and farmland. pic.twitter.com/R47HormFo7 — The Sudan Times (@thesudantimes) March 24, 2026

En el condado de Uasin Gishu, se informó de inundaciones en viviendas y establecimientos hoteleros en Lower Elgon View, Racecourse Location.

El ministerio recalcó que la situación sigue siendo cambiante. «Se proporcionarán más actualizaciones a su debido tiempo», indicó.

Las autoridades continúan coordinando con los equipos de los condados para prevenir más pérdidas de vidas y bienes.

Acciones

Se recomienda a los residentes evitar las zonas bajas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Los equipos gubernamentales de respuesta ante desastres están trabajando para reubicar a las familias vulnerables y reforzar los diques donde sea necesario.

Esta última tragedia pone de relieve el creciente riesgo de inundaciones repentinas en Kenia durante la temporada de lluvias.

«Con 84 vidas perdidas, el país se enfrenta tanto al reto de las labores de rescate inmediatas como a la necesidad a largo plazo de implementar medidas más sólidas de gestión de inundaciones» señala The Star.