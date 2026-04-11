Trump truena contra antiguos aliados MAGA

Perdedores, revoltosos y más lanzó Trump en 500 palabras. Severas respuestas de Candace Owens y Marjorie Taylor

Regeneración, 9 de abril de 2026. El presidente Trump publicó en Truth Social casi 500 palabras para llamar a sus antiguos aliados perdedores, revoltosos y personas de bajo coeficiente intelectual.

Y es que cargó contra contra varias figuras prominentes de los medios de comunicación conservadores, incluyendo a Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones.

Abajo el texto completo publicado por el presidente Donald.

Acusa

Sobre Tucker Carlson, escribió que es un «hombre roto» que «ni siquiera terminó la universidad», dijo de Alex Jones, afirmó que «perdió toda su fortuna» por sus «horrendas declaraciones» sobre Sandy Hook.

Sentenció que todos ellos están «tratando de aprovecharse de MAGA» y que sus opiniones son «lo opuesto a MAGA».

Por su parte Candace Owens (en X/Twitter): Reaccionó hoy mismo al ataque de Trump sugiriendo que el comportamiento del presidente es errático:

«Tal vez sea hora de llevar al Presidente a un asilo de ancianos».

Y es que además, la congresista Marjorie Taylor Greene dijo en X que el enfrentamiento y la retórica de Trump sobre Irán son tan graves que:

«…, el Congreso debería considerar seriamente remover a Donald Trump de su cargo».

La semana

Cabe destacar que del 6 al 8 de abril de 2026 los señalados hicieron una serie de críticas a las políticas de Trump.

Por una parte, Tucker Carlson en X, el 8 de abril, tras las amenazas de Trump contra la civilización iraní, calificó los mensajes del presidente como «viles en todos los niveles».

En tanto que Megyn Kelly, en The Megyn Kelly Show, dijo el 7 de abril, contra la postura bélica de Trump exigiendo:

«¡Cierra la boca sobre Irán!».

El mensaje

Lo que publicó Trump se relaciona a las acusaciones de alianzas con Irán y muchos calificativos.

Sé por qué Tucker Carison, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones me han estado atacando durante años, especialmente porque creen que es maravilloso que Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo, tenga un arma nuclear.

Tienen algo en común: un coeficiente intelectual bajo. Son gente estúpida, lo saben, sus familias lo saben, ¡y todo el mundo lo sabe!

Miren su pasado, miren su historial. No tienen lo que se necesita, ¡y nunca lo tuvieron! Los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan porque a nadie le importan.

Son unos chiflados, unos alborotadores, y dirán cualquier cosa por publicidad barata y «gratuita».

Ahora creen que consiguen clics con sus podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos, y sus ideas son lo opuesto a MAGA.

Si no, no habría ganado las elecciones presidenciales por una victoria aplastante. MAGA está de acuerdo conmigo y acaba de darle a CNN una calificación de aprobación del 100% de «TRUMP», no a tontos agitando las manos como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad, era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox, y nunca ha vuelto a ser el mismo.

¡Quizás debería ver a un buen psiquiatra!

O Megyn Kelly, que desagradablemente me hizo la ahora famosa pregunta de «Solo Rosie O’Donnell», o la «Loca» Candace Owens, que acusa a la Muy Respetada Primera Dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que con suerte ganará mucho dinero en la demanda en curso.

En realidad, para mí, la Primera Dama de Francia es una mujer mucho más hermosa que Candace, de hecho, ¡ni siquiera se acercan!

O el arruinado Alex Jones, que dice algunas de las cosas más estúpidas y perdió toda su fortuna, como debería haberlo hecho, por su horrendo ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, afirmando ridículamente que fue un engaño.

Antes aliados

Estos supuestos «expertos» son unos perdedores, ¡y siempre lo serán!

Ahora, la cadena de noticias falsas CNN, el fracasado New York Times y todas las demás organizaciones de «noticias» de la izquierda radical los están «elogiando» y dándoles prensa «positiva» por primera vez en sus vidas.

No son «MAGA», son unos perdedores que solo intentan aferrarse a MAGA.

Como presidente, podría tenerlos de mi lado cuando quisiera, pero cuando me llaman, no les devuelvo las llamadas porque estoy demasiado ocupado con asuntos mundiales y nacionales y, después de un par de veces, se vuelven «desagradables», igual que Marjorie «Traidora» Brown, pero ya no me importan esas cosas, solo me importa hacer lo correcto por nuestro país.

MAGA se trata de GANAR y FUERZA al no permitir que Irán tenga armas nucleares. MAGA se trata de HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE, y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, PERO YO SÍ, ¡porque ESTADOS UNIDOS ES AHORA EL PAÍS MÁS «CALIENTE» DEL MUNDO! Presidente DONALD J. TRUMP