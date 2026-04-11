Rusia clasifica como «extremista» a la organización Memorial

Las autoridades de Rusia ingresan a las oficinas del periódico independiente Novaya Gazeta, un ataque a la prensa independiente

Regeneración, 10 de abril 2026– El jueves, el Gobierno ruso prohibió a Memorial, una entidad de derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022, y llevó a cabo una incautación en las oficinas del medio independiente Novaya Gazeta.

La Corte Suprema de Rusia declaró “organización extremista” a la ONG Memorial, una de las entidades más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en ese país y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. pic.twitter.com/Aio3JZ0Nj1 — Canal Doce Melo (@CanalDoceMelo) April 10, 2026

Entidades reconocidas

Memorial y Novaya Gazeta surgieron en la época del desplome de la Unión Soviética.

Son las dos entidades rusas más reconocidas y respetadas que reportan y documentan transgresiones de derechos humanos.

Desde que el Kremlin movilizó tropas hacia Ucrania hace cuatro años, ha reprimido a quienes se oponen a la guerra.

Además, ha iniciado una campaña más extensa contra la disidencia, algo que no se observaba desde la era soviética.

Memorial

Memorial se estableció a finales de los años 80 con el objetivo de documentar a las personas que sufrieron represión política y el sistema del Gulag en ese tiempo.

Bajo la presión del estado casi desde sus inicios, fue disuelta oficialmente por la Corte Suprema de Rusia en 2021 y, desde entonces, opera principalmente desde fuera del país.

Un fallo judicial del jueves considera a Memorial como «extremista» y prohíbe cualquier colaboración con esta organización de derechos humanos.

Lo que también permite que sus partidarios sean procesados.

Novaya Gazeta

Por otro lado, Novaya Gazeta, que fue fundado en 1993, se convirtió en el principal medio independiente en Rusia durante muchos años.

Sufrió ataques severos debido a sus artículos críticos y sus investigaciones sobre abusos de derechos y corrupción.

El jueves, las fuerzas de seguridad rusas entraron en sus oficinas y detuvieron a uno de sus periodistas de investigación más destacados, según el medio.

Redada

«Alrededor de las 12:00 (09:00 GMT), los agentes encapuchados comenzaron a realizar una búsqueda en la redacción de Novaya Gazeta», informó el periódico en sus redes sociales.

«No sabemos la razón. No se ha dejado entrar a los abogados del periódico en la oficina, donde también están presentes miembros del personal», añadió.

Un reportero de la AFP en Moscú observó dos furgonetas del Comité de Investigación de Rusia estacionadas frente a la redacción.

Además se observó a varios integrantes del personal en el vestíbulo del edificio.

Disminución

El periódico, que solía publicar varias veces a la semana, disminuyó su producción dentro del país tras el inicio de la guerra.

Sin embargo, su versión digital seguía estando disponible a pesar de las órdenes judiciales.

El director del periódico, Dmitri Muratov, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2021 por sus «esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión» en el medio.