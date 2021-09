«¡Un nuevo Mar nació!», así fue como Siddhartha y Yuya anunciaron el nacimiento de su bebé. La llegada de su hijo coincidió con el Día Mundial de los Mares de la ONU.

Regeneración, 29 de septiembre del 2021. «¡Un nuevo Mar nació!», así fue como el músico Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha, confirmó el nacimiento de su hijo con la influencer Mariand Castrejón Castañeda, apodada Yuya.

Un nuevo Mar nació! — Siddhartha (@IamSiddhartha) September 29, 2021

El pasado 12 de junio, Yuya y Siddhartha anunciaron su embarazo a través de la publicación de fotografías en sus cuentas de Instagram. En las imágenes, la también empresaria presumió su panza, mientras el cantautor la abraza.

«Voy a ser mamá [del] inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!», expresó Yuya. Mientras que Siddhartha dijo que dentro de las fotografías laten «tres corazones»; añadió que ambos están felices y agradecidos por la llegada de su hijo.

Además, la influencer complementó la noticia con un video que tituló como «Carta a mi Mar» y difundió en la plataforma de YouTube, donde inició su carrera como creadora de contenido y tiene 24.9 millones de seguidores.

Yuya explicó en el video que lo hizo para que un día Mar pueda ver que desde su primer latido lo ama y acompaña. También reveló que durante los primeros meses de su embarazo dedicó la mayoría de su tiempo para «conocer, reconocer y abrazar» todos los cambios que surgieron dentro y fuera de ella.

«Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta y comienza una nueva vida», mencionó.

Las reacciones no se hicieron esperar, ante el anuncio del nacimiento de Mar, y los usuarios inundaron las redes sociales de comentarios hacia la pareja.

Hasta ahora, Yuya no ha publicado nada, ni se ha difundido alguna fotografía del bebé; sin embargo, es probable que eso no suceda porque la joven de 28 años dio a conocer que protegería la privacidad de su hijo hasta que él fuera más grande y pudiera decidir si quiere ser figura pública o no.

El nacimiento del bebé de Yuya y Siddhartha coincidió con el Día Mundial de los Mares que estableció la Organización de las Naciones Unidas desde 1978.