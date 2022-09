Usuarios en redes lanzan petición para que corran a Gustavo Adolfo Infante

Pese a que ofreció disculpas a la audiencia y a sus compañeras Gustavo Adolfo Infante es acusado de violencia de género, acoso laboral y misoginia

Regeneración 9 septiembre 2022. El conductor Gustavo Adolfo Infante sigue envuelto en la polémica tras tener una acalorada discusión con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro durante un programa matutino.

Pese a que ofreció disculpas a la audiencia y a sus compañeras, al conductor lo acusaron de violencia de género, acoso laboral y misoginia, por lo que exigen su renuncia de ‘Sale el Sol’.

Cabe recordar que el pasado jueves Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar al programa si no despedían a Joanna Vega-Biestro.

“Joana, tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí. Una sola nunca has tenido (…) Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron mal que siempre estén desacreditando mi trabajo”, dijo el conductor.