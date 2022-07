Video: Organizan fiesta con temática de Karely Ruiz; se viraliza

Mediante la plataforma de TikTok, la usuaria alexavega712 compartió un video en el que mostró todos los artículos que hicieron posible la fiesta de Karely Ruiz



Regeneración 2 julio 2022. Un grupo de jóvenes armaron una fiesta temática de la famosa modelo de OnlyFans, Karely Ruiz y se viralizó en redes sociales.

Mediante la plataforma de TikTok, la usuaria alexavega712 compartió un video en el que mostró todos los artículos que hicieron posible la fiesta de Karely Ruiz.

En la grabación se puede ver un pastel con “chochitos de colores” y en la parte superior se ve una fotografía de la modelo.

También se pueden ver panqués con otras imágenes de la modelo y una piñata personificada con un top y una falda negra.

Incluso, todos los vasos de los invitados portaban una foto pegada de Karely.

Si mi fiesta de cumpleaños no va a ser así, con temática de Karely Ruiz, entonces no quiero nada. pic.twitter.com/mXP2fSNbeq

De inmediato varios usuarios reaccionaron y muchos de ellos se sorprendieron pero les encantó.

“Si mi fiesta de cumpleaños no va a ser así, con temática de Karely Ruiz, entonces no quiero nada”, “Creo que si me voy a animar a organizar una fiesta de cumple con ésta temática”, comentaron algunos usuarios.