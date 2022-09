VIDEO: Periodista deportiva es acosada en vivo durante la Copa Libertadores

La periodista deportiva del canal ESPN Brasil, Jessica Días sufrió acoso sexual ante las cámaras mientras hacia un enlace en vivo.

RegeneraciónMx, 9 de septiembre de 2022. Los ataques a las mujeres por parte de los aficionados al deporte siguen, ahora le tocó a otra periodista deportiva brasileña, Jessica Díaz quien en pleno enlace sufrió acoso sexual por parte de un aficionado del Flamengo.

La reportera no dudó en responder ante la situación en la que se vio envuelta ya que uno de los aficionado se acerca y le da un beso en la mejilla.

Ante esta acción, el gesto de enojo e incomodidad es visible y, afortunadamente, su staff le ayudó a denunciar el hecho para que dieran con el agresor de manera bastante rápida.

Las autoridades brasileñas informaron que el hombre fue detenido y que fue llevado a prisión preventiva a la espera de una evaluación del castigo que tendrá que cumplir tras sus actos.

Jessica Días habló de lo ocurrido a través de sus redes sociales y aseguró que además del beso, también fue tocada por el acosador en cuestión:

Antes, había muchos insultos y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las “disculpas” llegaron con una caricia en los hombros y un beso. Estuve a punto de ser llamado al vivo y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue el beso en la mejilla. Que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito«, sentenció la periodista.