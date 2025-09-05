WNBA: Valquirias clasifican a playoffs en temporada inaugural

Las Valquirias de Golden State se convierten en la primera franquicia de la WNBA en alcanzar los playoffs en su temporada inaugural.

Regeneración, 5 de septiembre 2025– Las Golden State Valkyries (23-18) hicieron historia en la WNBA el jueves por la noche, convirtiéndose en la primera franquicia de expansión en llegar a los playoffs en su temporada inaugural con su victoria sobre las Dallas Wings en el Chase Center.

En su debut, las Valquirias establecieron el récord de la WNBA de más victorias para un equipo de expansión (23 y sumando).

Se agotaron las entradas de sus 21 partidos en casa. La asistencia promedio de 18,064 espectadores es la más alta en la historia de la WNBA.

La entrenadora principal Natalie Nakase obtuvo los honores de Entrenadora del Mes en junio.

Mientras que la delantera Kayla Thornton fue nombrada Jugadora de la Semana de la Conferencia Oeste y representó a las Valquirias en el Juego de Estrellas.

Pase a postemporada

LAS GOLDEN STATE VALKYRIES ESTAN EN LOS PLAYOFFS DE LA WNBA EN SU PRIMER AÑO pic.twitter.com/qxpjCkcGcM — g (@luxtriste) September 5, 2025

Con su puesto asegurado en los playoffs, las Valquirias anunciaron que su partido de la Primera Ronda en casa.

El éxito de la franquicia ha resonado en todo el panorama deportivo del Área de la Bahía.

Las Valquirias han establecido alianzas con importantes marcas, como Sephora, como socio responsable de los derechos de nombre de su centro de rendimiento en Oakland.

Su mercancía se ha vendido en los 50 estados y en más de 70 países desde que se anunció el nombre y el logotipo del equipo.

Resultado del trabajo

“Esto es increíble. Es un testimonio de todo el trabajo que dedicamos y de la confianza que nuestro cuerpo técnico tenía en nosotros”, dijo Burton después del partido.

“Solo por hacerlo con el grupo que formamos, disfrutándolo, asimilándolo todo.

Obviamente, tenemos un largo camino por delante, pero poder disfrutarlo frente a esta multitud fue realmente especial; un momento que siempre recordaré”.

La atmósfera que las Valquirias y sus fanáticos han creado en el Chase Center no tiene paralelo en la WNBA.

Ballhalla

El equipo envió un correo a los titulares de temporada explicando que el espectáculo «Ballhalla» tendrá que salir a la carretera al comienzo de la postemporada.

Ahora, el sexto equipo en asegurar un puesto en la postemporada, las Valquirias han hecho realidad su sueño de playoffs.

Su camino estuvo plagado de altibajos durante todo el verano, y varios momentos cruciales definieron su camino hacia esta histórica clasificación a los playoffs.

Las Valquirias culminaron una racha de tres victorias consecutivas como visitantes con una victoria sobre el Chicago Sky el 1 de agosto

Burton

Burton lideró la ofensiva con casi un doble-doble, anotando 22 puntos y nueve rebotes, mostrando las primeras señales de su liderazgo.

Esta victoria también demostró que las Valquirias podían alcanzar el éxito sin una jugadora estrella consolidada, sino con un ataque equilibrado.

Kayla Thornton añadió 18 puntos, en su debut en el All-Star, mientras que dos novatas francesas, Salaün y Leite, aportaron 10 cada una.

El mes de junio fue un período crucial que sentó las bases para el ascenso de Golden State.

Las Valquirias terminaron con un récord de 7-4, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos, un récord sólido por sí solo, pero aún más impresionante considerando las circunstancias.

VALKYRIES!!! 💜💜💜



THE FIRST EXPANSION TEAM IN WNBA HISTORY TO MAKE THE PLAYOFFS IN ITS INAUGURAL SEASON!!! pic.twitter.com/W7bISKQFam — Matt (@nosoupforgeorge) September 5, 2025

Entradas agotadas

Han agotado las entradas de sus 19 partidos en casa, incluida la victoria del jueves sobre los Wings que les aseguró un lugar en los playoffs.

Un equipo que ha prosperado dentro del Chase Center durante toda la temporada deleitó a sus fanáticos con una remontada furiosa.

Fue otra demostración de resiliencia, rasgo definitorio del equipo Valquirias que ha superado todas las expectativas.