Tailandia: Parlamento elige a Charnvirakul como primer ministro

La votación es un duro golpe para el clan Shinawatra, un pilar de la política tailandesa durante las últimas dos décadas.

Regeneración, 5 de septiembre 2025– El parlamento de Tailandia ha elegido a Anutin Charnvirakul, líder del partido conservador de oposición Bhumjaithai, como primer ministro del país.

La votación del viernes significa que Anutin reemplazará a Paetongtarn Shinawatra del gobernante Partido Pheu Thai.

Shinawatra fue destituido por el Tribunal Constitucional el mes pasado debido a un escándalo ético.

Victoria

Anutin consiguió la victoria sobre Chaikasem Nitisiri, el candidato del populista Pheu Thai, con el apoyo del liberal Partido Popular.

Ese respaldo del mayor partido del Parlamento se basó en una promesa de Anutin de convocar elecciones generales en el plazo de cuatro meses.

El líder de Bhumjaithai obtuvo una victoria convincente, obteniendo 311 votos, muy por encima de los 247 necesarios para obtener una mayoría entre los 492 miembros activos de la Cámara de Representantes.

Chaikasem recibió 152 votos y 27 abstenciones.

Chalerm Yubamrung, miembro del Pheu Thai y exviceprimer ministro, sorprendió al cruzar el pasillo. Ocho de sus compañeros de partido se unieron a él.

Se espera que Anutin y su gobierno asuman el cargo en unos días, después de obtener un nombramiento formal del Rey Maha Vajiralongkorn.

Golpe dinástico

La victoria del veterano Anutin, de 58 años, supone otro golpe para el clan Shinawatra, que ha sido un pilar de la política tailandesa durante las últimas dos décadas.

Su movimiento populista ha luchado durante mucho tiempo con el establishment pro militar y pro monarquía, pero se ha visto cada vez más afectado por reveses legales y políticos.

El patriarca de la dinastía, Thaksin Shinawatra, voló desde Tailandia en las horas previas a la votación del viernes, con destino a Dubai.

La Corte Suprema debe decidir el martes en un caso sobre la estadía de Thaksin en el hospital luego de su regreso del exilio en agosto de 2023, una decisión que podría afectar la validez de su liberación anticipada el año pasado.

Aunque su culpabilidad no es el tema del caso, algunos analistas dicen que el veredicto podría llevarlo a prisión.

Thaksin dijo en las redes sociales que regresará de Dubai para asistir a la audiencia judicial «en persona».

Anutin alguna vez apoyó a la coalición Pheu Thai, pero la abandonó en el verano aparentemente indignado por la conducta de Paetongtarn –la hija y protegida de Thaksin– durante una disputa fronteriza con la vecina Camboya.

El Tribunal Constitucional de Tailandia determinó el 29 de agosto que había violado la ética ministerial y la despidió después de sólo un año en el poder.

Pheu Thai

Por ahora, Pheu Thai sigue gobernando de forma interina. El partido hizo un último esfuerzo para evitar la votación del viernes solicitando al palacio real la disolución del parlamento.

Pero los funcionarios reales rechazaron la propuesta, según el primer ministro interino Phumtham Wechayachai.

Citó «cuestiones legales controvertidas» en torno a la capacidad de Pheu Thai para realizar tal movimiento como administración interina.

Tras la votación, Pheu Thai se comprometió a recuperar el poder para cumplir con su agenda.

“En todas las políticas pendientes, regresaremos para terminar el trabajo para todo el pueblo tailandés”

Dijo en un comunicado en las redes sociales, agregando que estaba listo para estar en la oposición parlamentaria.