EEUU denuncia a Venezuela por sobrevuelos a buques en el Caribe

Estados Unidos advierte: Movimiento altamente provocador y que maniobra fue una «demostración de fuerza innecesaria y peligrosa»

Regeneración, 5 de septiembre 2025– El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció que dos aviones militares venezolanos sobrevolaron uno de los buques de la Armada estadounidense situado en aguas internacionales, en el Caribe.

Washington aseguró que el régimen intenta ‘interferir en las operaciones de Estados Unidos contra las drogas’.

Se trató de dos cazas F-16 que sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

Uno de los ocho buques de guerra que Estados Unidos desplegó en la región hace un par de semanas para combatir el narcotráfico.

Washington calificó la maniobra como un «movimiento provocativo diseñado para interferir» en las operaciones que EU adelanta contra los carteles en la región.

Además, el Departamento de Defensa lanzó una dura advertencia y le indicó al régimen venezolano que no debe seguir con sus esfuerzos para interferir con las labores de Estados Unidos en la zona.

Nicolás Maduro acusa a EE. UU. de usar operación militar en el Caribe para apoderarse de recursos venezolanos: ‘Vienen por el petróleo y el gas’

Amenaza

«Al cartel que dirige Venezuela se le aconseja fuertemente no perseguir ningún esfuerzo adicional para obstruir…«

«…disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por el ejército de EE. UU.».

Se lee en la publicación hecha por las autoridades estadounidenses.

El Pentágono aseguró que la maniobra fue una «demostración de fuerza innecesaria y peligrosa».

Afirmó que Estados Unidos seguirá «operando con libertad y seguridad» bajo las normas del derecho internacional.

Ataque a embarcación

El sobrevuelo de Venezuela al buque de Estados Unidos ocurrió solo días después de Trump anunció la destrucción de una embarcación.

Un F16 sobrevolando un barco estadounidense en el Caribe. pic.twitter.com/1SjEYaeVUl — Diario La Noticia (@lanoticiahn) September 5, 2025

Según el presidente norteamericano, estaba cargada con droga que había salido de territorio venezolano.

Diosdado Cabello asegura que ataque de Estados Unidos contra embarcación en el Caribe fue un invento: ‘Vive detrás de mentiras’

De acuerdo con la información que dio Trump, la embarcación pertenecía al Tren de Aragua y fue atacada cuando transitaba con destino a Estados Unidos.

Afirmó que 11 narcoterroristas murieron en la operación y envió una advertencia a los grupos que pretenden enviar drogas hacia su país.

Según el medio local El Pitazo, la embarcación era una lancha que había salido del estado Sucre, y que iba rumbo a Trinidad y Tobago.

Los periodistas de dicho medio indicaron que la droga trasportada en la lancha estaba avaluada en unos 120 millones de dólares.

Reacción

El régimen de Maduro reaccionó afirmando que el video del momento del ataque a la embarcación fue hecho con inteligencia artificial.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, fue más allá al acusar a Washington de construir «una mentira».

Cabello también dijo que, de ser cierto el ataque, Estados Unidos habría cometido ejecuciones extrajudiciales con su operación en el mar Caribe.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya advirtió que habrá más ataques contra embarcaciones cargadas con droga y este jueves se refirió a Nicolás Maduro como un «fugitivo de la justicia estadounidense».