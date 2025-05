Ya dejen de matar, clama obispo a grupos delincuenciales

Asesinato de Ximena y Pepe: La iglesia no dialogará con el crimen organizado, especialmente cuando se ha derramado sangre: Obispo de Arquidiócesis de México

Regeneración, 21 de mayo de 2025. La iglesia no dialogará con el crimen organizado, especialmente cuando se ha derramado sangre, afirma la Arquidiócesis de México

Y es que la Arquidiócesis Primada de México condenó los asesinatos de dos funcionarios del gobierno capitalino el día de ayer.

E hizo un llamado a los grupos de la delincuencia organizada a frenar a violencia.

¡Dejen de matar!

La Iglesia en la Ciudad de México hizo un fuerte llamado a detener la violencia.

Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, fue claro: la Iglesia puede mediar, pero no dialogará con quienes matan.

Seguimos caminando por… pic.twitter.com/zSywXQFXYC — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) May 21, 2025

Obispo

Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, aseguró que la iglesia católica no pide la confrontación, ni promover el miedo, pero resaltó que México requiere de la reconciliación.

“Para que dejen de matar, me pondré y nos pondremos los obispos de rodillas, pero desde aquí les decimos basta ya, dejen de matar, dejen a la población en paz”.

El obispo Francisco Javier sostuvo que la iglesia no dialogará con el crimen organizado, especialmente cuando se ha derramado sangre.

Sin embargo, se ofrece como mediadora para avanzar en el camino de la paz.

“Con el crimen organizado no se puede dialogar, cuando hay sangre de por medio no se va a dialogar, nosotros mediamos, pero con asesinos no se puede dialogar”.

Señaló que la Arquidiócesis Primada de México realiza una labor “callada” mediante las distintas parroquias con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social.

A través de su cuenta oficial de Twitter, ahora X, la Arquidiócesis reiteró el mensaje dado en conferencia de prensa:

La iglesia católica alzó la voz contra la violencia y el crimen en el país y la Ciudad de México : Obispo Auxiliar, Francisco Javier Acero Pérez. No se dialoga con el crimen organizado. pic.twitter.com/4pHlQT2JK5 — Isabel Gonzalez (@isa_gonzalez) May 21, 2025

En la rueda de prensa estuvo acompañado de Karen Castillo Mayagoitia, directora del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC).

Así como el padre Jorge Atilano González, director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz.

Además del llamado contra la violencia cometida por los grupos criminales, alertó por el creciente problema del suicidio, cada vez más presente entre jóvenes y que requiere de mayor atención.

La iglesia católica exigió a la delincuencia en la Ciudad de México y en el país «dejar de matar a la población» y dejó claro, sin lugar a ninguna duda que «con el crimen organizado no se dialoga».

Datos Obispo

Presidenta @Claudiashein, agradezco de corazón el respaldo que nos ha brindado.

Su solidaridad nos fortalece en esta búsqueda de justicia.

Tenga por seguro que continuaremos trabajando de manera incansable y coordinada, para hacer justicia en este y en cualquier otro caso que… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 21, 2025

Por otra parte se destaca que el obispo declaró

«Con el crimen organizado no se puede dialogar, cuando hay sangre por medio no se va a dialogar; nosotros mediamos».

«…, ustedes que son periodistas saben muy bien la distinción del diálogo y la mediación y el lenguaje hace mucho y yo he dicho la palabra mediar».

«Con asesinos no se puede dialogar y desde aquí, si hay que ponerse de rodillas como lo dije en la Catedral de México en el mes de marzo, para que dejen de matar».

«…, me pondré y nos pondremos los obispos de rodillas, pero desde aquí les decimos ¡basta ya!».

«…; lo dijimos los obispos de México en uno de los mensajes y lo volvemos a repetir ¡basta ya, dejen de matar!, ¡dejen a la población en paz!».

Comunicado de la Provincia Eclesiástica de México por el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y José Muñoz, asesor de de la misma administración. pic.twitter.com/dMoaGB82jt — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) May 20, 2025

Y sentenció:

Nosotros vamos a mediar por el pueblo de Dios, pero no vamos a ceder con el plomo en la mano , queremos ecos de paz y de amor», exclamó el obispo desde la sede de la Arquidiócesis de México.

Además, urgió a que en la Ciudad de México y el país «sea la hora del amor y de la paz».

