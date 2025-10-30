Ya son 33 veces que la ONU pide fin del embargo a Cuba

La Asamblea General de Naciones Unidas voto por rechazar el embargo económico a Cuba por 165 votos. 7 países en contra y 12 abstenciones

Regeneración, 29 de octubre de 2025. Naciones Unidas rechaza por gran mayoría el bloqueo económico que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962.

Como se indica la resolución obtiene 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

Y es que el portal de Naciones Unidas dice que es la trigésima tercera vez «por aplastante mayoría el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba».

La resolución de este año obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra (Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania).

Por otra parte, 12 abstenciones (Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia).

Sin embargo, el año pasado, la resolución obtuvo 187 votos a favor, solo dos votos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).

Así votó la Asamblea General de la ONU para adoptar la resolución que pide el fin del embargo estadounidense a #Cuba

A FAVOR: 165

EN CONTRA: 7 (Argentina, Hungria, Israel, Estados Unidos, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania)

— Noticias ONU (@NoticiasONU) October 29, 2025

La resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba (A/80/L.6), se basa en el informe del Secretario General (A/80/83).

El texto, presentado por Cuba, reafirma, entre otros principios:

«…, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales…»

«…, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”.

Reglas

Asimismo, expresa preocupación por disposiciones reglamentarias, como la promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”.

“Cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación”.

Así, exhorta a todos los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, instando a la derogación de ese tipo de medidas a quienes aún las impongan.

Castigo

Al presentar la resolución, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba denunció el carácter ilegal, inhumano y extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos.

Bruno Rodríguez Parrilla subrayó que esta política constituye un acto de castigo colectivo que viola los derechos humanos del pueblo cubano y obstaculiza su desarrollo en sectores esenciales como la salud, la energía y la alimentación.

“Como se sabe el impacto de este tipo de agresión no es solo económico».

«Se aplica por diseño, con fría premeditación respecto a su impacto social y humanitario sobre millones de personas”, declaró el ministro.

Asimismo, denunció las presiones ejercidas por el Departamento de Estado para modificar el voto de los Estados Miembros respecto a la resolución.

Rodríguez Parrilla también se pronunció en contra de que Estados Unidos haya “adoptado la práctica criminal de cometer asesinatos en alta mar o dentro de las aguas jurisdiccionales de otros países a manos de sus Fuerzas Armadas”, en el Caribe y en el Pacífico.

— Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) October 30, 2025

Reiteró que Cuba es un país de paz, comprometido con la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, y llamó a la comunidad internacional a apoyar el proyecto de resolución como un acto de justicia y respeto a la soberanía nacional.

EE.UU

El embajador estadounidense Jeffrey Bartos condenó lo que calificó como una continuación del “espectáculo político” del Gobierno de Cuba en Naciones Unidas.

Bartos denunció los abusos del régimen contra su propio pueblo, así como su apoyo a gobiernos y actores considerados hostiles a los intereses de los Estados Unidos.

El embajador sostuvo que las dificultades económicas de Cuba derivan de la ausencia de reformas políticas:

“El régimen se encuentra ahora en una encrucijada. Puede redoblar las políticas fallidas del pasado, lo que provocará más sufrimiento en la isla y un mayor aislamiento internacional».

«O puede abandonar por fin sus lentes marxistas fallidas y desacreditadas, sus políticas izquierdistas, y devolver a su pueblo sus libertades fundamentales”, advirtió Bartos.

Lista

La votación fue precedida por un primer día de debate este martes donde intervino el embajador de Iraq, en nombre del Grupo de los 77 y China, quien expresó que Cuba es sinónimo de amistad y solidaridad.

«No sabemos nada sobre terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista no solo representa un daño a su reputación, sino que también es uno de los elementos centrales del reciente refuerzo del embargo«.

Lo anterior, declaró Lukman Abdulraheem Al Faily, en referencia a la inclusión por parte de Estados Unidos de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

❌Falso que México regala combustible a Cuba



— InfodemiaMx (@infodemiaMex) October 29, 2025

«Instamos a que se retire inmediatamente a Cuba de la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de países que presuntamente patrocinan el terrorismo», declaró.

El diplomático lamentó que debido a esta categorización, a Cuba le haya resultado «extremadamente difícil» participar en operaciones bancarias internacionales.

Esto, independientemente de si se trata de empresas estatales y privadas o de empresarios privados, lo que crea condiciones extremadamente perjudiciales para el desarrollo y el bienestar de la población cubana.