Trump ordena iniciar inmediatamente pruebas con armas nucleares

En vísperas de la reunión con el presidente Chino, Trump recordó que EE.UU posee más armas nucleares que cualquier otro país

Regeneración, 29 de octubre de 2025. El presidente Trump ordenó que de inmediato se hagan pruebas al arsenal nuclear de Estados Unidos, según publicó en redes sociales.

Esto es “debido a los programas de pruebas de otros países”.

Seguidamente dijo que “Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país».

«Esto se logró incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato».

«Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!».

Cabe destacar que seguidamente, Trump alertó:

«Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años».

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones».

«Este proceso comenzará de inmediato”.

Cabe destacar que se indica que lo anterior luego que Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

Así, las fuerzas nucleares rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12,000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk.

Y mismo que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

El misil fue lanzado con destino al polígono de Kura en la península de Kamchatka, a más de 6,000 kilómetros del lugar de lanzamiento.

Además, participaron el submarino nuclear ‘Briansk’, que lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents.

Así como varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que dispararon misiles de crucero.

Al mismo tiempo, Donald Trump llegó a la ciudad de Gyeongju, donde se celebra la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi, quien viajó desde Pekín, llegó en un avión de Air China.

El encuentro entre ambos mandatarios, el primero frente a frente desde 2019, comenzó cerca de las 02:00 horas (GMT) en Busan, Corea del Sur, según la prensa estatal china.

Ambos líderes se estrecharon las manos al inicio del encuentro y Trump calificó a su contraparte de «un negociador muy duro».

Xi le dijo al magnate que era «un placer verlo» y que Estados Unidos y China «deben ser socios y amigos».

Trump afirmó el miércoles, de camino al país asiático, que en la reunión «muchos problemas serán resueltos».

«Hemos estado hablando con ellos, no es que vamos a la reunión en frío (…). Creo que habrá un buen resultado para nuestro país y para el mundo», agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en cambio, se mostró más cauteloso y afirmó que Xi y Trump mantendrán «una comunicación profunda» sobre «temas estratégicos».

«Estamos dispuestos a colaborar con la parte estadounidense para garantizar que esta reunión dé resultados positivos»

«.., proporcione nuevas orientaciones e impulse el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos».

Finalmente portales destacan que Trump indicó que el acuerdo incluiría la reducción del 20% de los aranceles sobre los productos chinos relacionados con el fentanilo.