Zhi Dong Zhang detenido en Cuba, será enviado a México

Zhi Dong objetivo prioritario de EE.UU. Proveedor de precursores químicos a cárteles. Fugado en julio pasado por túnel de su casa en Tlalpan

Regeneración, 22 de octubre de 2025. En redes destacan que Zhi Dong Zhang ha sido detenido en Cuba. Las autoridades cubanas informaron a México de la detención y notificaron lo entregarán a autoridades mexicanas.

Zhi Dong está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas través de una organización criminal con vínculos con el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

Además, por ser objetivo prioritario para Estados Unidos, se espera su extradición a USA.

Segunda

Dong ha sido capturado por segunda ocasión, Zhi Dong Zhang, alias «Brother Wang». mismo quien se fugó en julio pasado por un túnel desde su casa en Tlalpan.

Esto, tras destruir su brazalete electrónico y evadir la vigilancia de la Guardia Nacional, que sólo resguardaba el exterior del domicilio.

Y es que el sujeto enfrentaba un proceso de extradición a EE. UU., donde se le acusa de traficar más de mil kilogramos de cocaína.

E incluso mil 800 kilos de fentanilo y 600 de metanfetamina, además de lavar al menos 20 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Primera

Cabe destacar que se le detuvo inicialmente el 30 de octubre de 2024 por Fiscalía, Marina, Defensa e Inteligencia.

En hechos ocurridos, en inmediaciones de Santa Fe en la alcaldía de Cuajimalpa.

Sin embargo, aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, un juez federal le otorgó arresto domiciliario.

Entre los detalles se cita que tras la fuga, la FGR intentó imputarle el delito de «resistencia de particulares» por quitarse el dispositivo de localización.

Pero, he ahí el pero: Un juez del Reclusorio Oriente se declaró incompetente, decisión que fue impugnada ante un Tribunal Colegiado.

Todo ello en el contexto del proceso de juicio de extradición a EE.UU.

Segunda

Mientras en la primera fuga se indican irregularidades del personal de custodia y de autoridades judiciales, en la segunda captura se le detuvo en La Habana.

Esto como parte de la operación internacional para su captura, incluyendo una ficha roja de Interpol, desatada por el gobierno de México.

Después de varios meses de búsqueda, las autoridades cubanas informaron sobre su detención en La Habana, donde estaba con un pasaporte falso.

Datos

Se dice que su organización ha operado con ganancias ilícitas superiores a 150 millones de dólares anuales.

Esto, ya que Zhi Dong Zhang utilizaba empresas fachada y cuentas bancarias para lavar dinero y facilitar el tráfico de drogas.

Su red se extendía desde México hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Desde 2016 operaba en estas actividades delictivas.

La FGR informó que Zhi Dong Zhang es un ciudadano chino y utilizaba sobrenombres como ‘Brother Wang’, ‘Pancho’, ‘HeHe’, ‘Chino’, ‘GG’, ‘Kun Li Hernández’, ‘Chang Li Gong Sun’, ‘Memo’, entre otros.