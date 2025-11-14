Zumpango se engalana con reconvertido Bachillerato 9/16

Sheinbaum empeñada en que de secundaria directito a preparatoria y a Universidad o Tecnológico, proclamó en Zumpango, Edomex

Regeneración, 14 de noviembre de 2025. Zumpango tiene un nuevo Centro de Estudios de Bachillerato 9/16. El CEB 9/16 está habilitado en las instalaciones de la Secundaria Oficial No. 1067 “Diego Rivera”.

Mismo, que durante el turno vespertino impartirá clases de Educación Media Superior.

Sheinbaum

Además, se detalló sobre 17 obras de bachillerato entre nuevas instalaciones y reconversiones.

Esto es, nuevos planteles de bachillerato en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco.

Y, reconvertidas secundarias al igual que en Zumpango, en Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Atenco, Acolman, Naucalpan, Tecámac y Nicolás Romero.

Todo ello dentro del compromiso compromiso de Sheinbaum para abrir 100 mil nuevos espacios de Educación Media Superior durante el sexenio.

Con ello garantizar que las y los jóvenes estudien la preparatoria cerca de su casa.

Directito

“Estoy empeñada, en que todas y todos los que salen de la secundaria, vayan directito a la preparatoria, y que, si salen de la preparatoria…»

«.. y quieren estudiar la universidad, vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación”.

El cual tiene como meta crear 37 mil nuevos lugares en este nivel educativo, este año a través de la construcción de nuevos planteles.

Así como de obras de ampliación y de reconversión, se puntualiza.

Educa

Cabe destacar que durante el periodo neoliberal no se pensaba en la educación como un derecho, sino como una mercancía.

Mismo, que cambió desde 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación con la construcción de más preparatorias y universidades.

Subrayadamente, para que ningún joven piense en consumir drogas o acercarse a un grupo delictivo.

Además, Sheinbaum agregó que la inauguración de la obra de reconversión es un sueño hecho realidad.

Que se suma a otras acciones como la beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, la beca para bachillerato y universidad.

Así como la estrategia Vive saludable, vive feliz que incentiva estilos de vida sanos.

Bachiller

Cabe destacar que el director del Centro de Estudios de Bachillerato 9/16 en Zumpango, Edomex, Ignacio Escamilla comentó sobre las nuevas oportunidades a jóvenes.

Detalló que este plantel cuenta con equipo didáctico nuevo, tecnología y laboratorios especializados en los que las y los estudiantes no solo adquirirán conocimientos.

Esto es, sino que también desarrollarán pensamiento crítico, creatividad y valores para ser agentes de cambio en sus comunidades.

Por su parte la gobernadora Delfina agradeció a la Presidenta por el apoyo que ha dado en materia educativa, en movilidad, salud, así como a campesinos y artesanos.

En tanto que la alumna, Lizbeth Ximena Pérez Ortega, destacó que este nuevo bachillerato es un gran apoyo para continuar con sus estudios ya que queda cerca de su casa.

Mientras que el alumno César Ramsés Rangel Ortega, agradeció al Gobierno de México por el impulso a estas obras que fortalecen la Educación Medio Superior.