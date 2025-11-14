México Erradicará el Analfabetismo en 2026

México sin analfabetismo. Izar la bandera blanca UNESCO. IMSS se suma: Promoverá Salud con Conocimientos y Alfabetización
Regeneración, 14 de noviembre de 2025.– El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, aseguró ante el Pleno del Senado erradicar el analfabetismo en México para 2026.
La conclusión de una gesta de un siglo. Dijo que alfabetizar a un país entero parecía imposible antes. El año 2026 será recordado por lograrlo.
“El 2026 va a ser el año que será recordado, porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO”. Y agregó: “Vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo”.
Desafíos sociales
El secretario detalló varias políticas educativas prioritarias. La “Beca Rita Cetina” beneficia ya a 13.3 millones de estudiantes, se mencionó. El objetivo es llegar a 20 millones de becados en el próximo año.
En combate a las adicciones existe la “Estrategia por la Paz”. Se informó sobre el fentanilo en las aulas para evitar adicciones. Más de dos y medio millones de jóvenes participaron en jornadas. Esto ocurrió en más de 10 mil escuelas del país.
Además, la estrategia incluye protección contra la violencia sexual y el acoso. La Cartilla de Derechos de las Mujeres llegó a todas las secundarias. Esto busca expulsar conductas de violencia mediante protocolos.
Asimismo, la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” prohíbe la comida chatarra. La venta de refrescos y azucaradas está vetada desde marzo. El 86 por ciento de las escuelas ya cumplen con la medida. Ciertamente, brigadas de salud revisan a 12 millones de menores de primarias.
En cuanto a infraestructura, se prometió reparar escuelas dañadas por lluvias recientes. El programa “La Escuela es Nuestra” tuvo un presupuesto de 25 mil millones. Este monto incrementará a 26 mil millones para el año 2026.