México Erradicará el Analfabetismo en 2026

México sin analfabetismo. Izar la bandera blanca UNESCO. IMSS se suma: Promoverá Salud con Conocimientos y Alfabetización

Regeneración, 14 de noviembre de 2025.– El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, aseguró ante el Pleno del Senado erradicar el analfabetismo en México para 2026.

La conclusión de una gesta de un siglo. Dijo que alfabetizar a un país entero parecía imposible antes. El año 2026 será recordado por lograrlo.

“El 2026 va a ser el año que será recordado, porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO”. Y agregó: “Vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo”.

MARIO DELGADO COMPARECE EN EL @senadomexicano



"2026 será recordado no por el Mundial del Futbol sino por el año en que México erradicó el analfabetismo": Mario Delgado Carrillo, @SEP_mx pic.twitter.com/RIDoutAX2k — Arturo Zárate Vite (@zarateaz1) November 11, 2025

Desafíos sociales

El secretario detalló varias políticas educativas prioritarias. La “Beca Rita Cetina” beneficia ya a 13.3 millones de estudiantes, se mencionó. El objetivo es llegar a 20 millones de becados en el próximo año.

En combate a las adicciones existe la “Estrategia por la Paz”. Se informó sobre el fentanilo en las aulas para evitar adicciones. Más de dos y medio millones de jóvenes participaron en jornadas. Esto ocurrió en más de 10 mil escuelas del país.

Además, la estrategia incluye protección contra la violencia sexual y el acoso. La Cartilla de Derechos de las Mujeres llegó a todas las secundarias. Esto busca expulsar conductas de violencia mediante protocolos.

La #LíneaDeLaVida te brinda apoyo cuando más lo necesitas, y está disponible para ti las 24 horas del día. Llama al 800 911 2000. 🫂💖



💻 En el sitio https://t.co/gau66CJOEy encontrarás más información y orientación.

No estás sola ni solo. 🤲🏻❤️‍🩹#PorLaPazYContraLasAdicciones pic.twitter.com/YjZbTJi4eF — SEP México (@SEP_mx) November 13, 2025

Asimismo, la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” prohíbe la comida chatarra. La venta de refrescos y azucaradas está vetada desde marzo. El 86 por ciento de las escuelas ya cumplen con la medida. Ciertamente, brigadas de salud revisan a 12 millones de menores de primarias.

La alfabetización mediática mejora la capacidad de distinguir entre fakes y hechos en general, incluso dos semanas después. Barato, escalable y mucho más transformador. Enseñar a detectar señales de desinformación aumenta la atención, el pensamiento crítico y la búsqueda activa… pic.twitter.com/W69ham9Hni — Ismael Sanz (@sanz_ismael) November 13, 2025

En cuanto a infraestructura, se prometió reparar escuelas dañadas por lluvias recientes. El programa “La Escuela es Nuestra” tuvo un presupuesto de 25 mil millones. Este monto incrementará a 26 mil millones para el año 2026.